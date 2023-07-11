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Атака на Київ: уночі боєць ЗСУ збив "шахед" пуском зі Stinger – відео видео

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 16:25
Відео: 60 окрема механізована Інгулецька бригада
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Вночі 11 липня під час російської атаки на Київщині військовослужбовець ЗСУ збив з ПЗРК "Stinger" російський дрон іранського виробництва Shahed-136 (росіяни маркують його як "Герань-2"). Відповідне відео поширили у 60 окремій механізованій Інгулецькій бригаді.

Зазначається, що дрон з одного пострілу збив військовослужбовець бригади Олександр Лавроненко.

Для цього він використав переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля — повітря" "Stinger" американського виробництва.

На відео показані моменти випуску ракети та знищення російського дрону.

Після влучання відбувся вибух, уламки дрона полетіли на землю.

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Артем Джеріпа
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війнаstingerпзркдрон-камікадзеГерань-2шахед
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