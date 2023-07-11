Вночі 11 липня під час російської атаки на Київщині військовослужбовець ЗСУ збив з ПЗРК "Stinger" російський дрон іранського виробництва Shahed-136 (росіяни маркують його як "Герань-2"). Відповідне відео поширили у 60 окремій механізованій Інгулецькій бригаді.
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Зазначається, що дрон з одного пострілу збив військовослужбовець бригади Олександр Лавроненко.
Для цього він використав переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля — повітря" "Stinger" американського виробництва.
На відео показані моменти випуску ракети та знищення російського дрону.
Після влучання відбувся вибух, уламки дрона полетіли на землю.
- У ніч проти 11 липня держава-терорист РФ здійснила атаку на Київ дронами-камікадзе Shahed-136. Усі цілі були знищенні українською протиповітряною обороною на підльоті.
- 10 липня з'явилося відео зі знищенням російського ПТУР у Бахмуті Силами оборони.
- Командувач Сухопутних сил показав відео, як на Берхівському напрямку українські війська відбили контратаку російських окупантів: вороги так тікали, що навіть котилися полем між розривами.
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