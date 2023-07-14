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Генштаб: ЗСУ мають успіх під Бахмутом, закріплюються поряд з Андріївкою – мапа

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 08:50
Генштаб: ЗСУ мають успіх під Бахмутом, закріплюються поряд з Андріївкою – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони мають успіх на Бахмутському напрямку та продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"На напрямку Біла Гора – Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – повідомив Ковальов.

Андріївка на мапі deepstate

Також українські оборонці продовжують стримувати російський наступ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Там загарбники активно застосовують свої резерви, тривають важкі бої, зазначив Ковальов.

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Артем Джеріпа
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