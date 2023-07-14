Генштаб: ЗСУ мають успіх під Бахмутом, закріплюються поряд з Андріївкою – мапа

Сили оборони мають успіх на Бахмутському напрямку та продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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"На напрямку Біла Гора – Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – повідомив Ковальов.

Також українські оборонці продовжують стримувати російський наступ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Там загарбники активно застосовують свої резерви, тривають важкі бої, зазначив Ковальов.

13 липня речник Східного угруповання військ повідомив, що ЗСУ роблять усе можливе, щоб узяти під контроль панівні висоти у районі Бахмута.

14 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони успішно відбили ворожі атаки на сході, зокрема, під Бахмутом, та продовжили наступальну операцію на півдні.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 550 російських окупантів, знищили 24 артилерійські системи та два засоби ППО.

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