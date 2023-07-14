Генштаб: ЗСУ мають успіх під Бахмутом, закріплюються поряд з Андріївкою – мапа
14.07.2023, 08:50
Фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони мають успіх на Бахмутському напрямку та продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
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"На напрямку Біла Гора – Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – повідомив Ковальов.
Також українські оборонці продовжують стримувати російський наступ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Там загарбники активно застосовують свої резерви, тривають важкі бої, зазначив Ковальов.
- 13 липня речник Східного угруповання військ повідомив, що ЗСУ роблять усе можливе, щоб узяти під контроль панівні висоти у районі Бахмута.
- 14 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони успішно відбили ворожі атаки на сході, зокрема, під Бахмутом, та продовжили наступальну операцію на півдні.
- За минулу добу Сили оборони ліквідували 550 російських окупантів, знищили 24 артилерійські системи та два засоби ППО.
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