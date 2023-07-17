Генштаб: Росіяни намагались повернути втрачене під Бахмутом та Старомайорським – мапа боїв





Сили оборони продовжили успішно відбивати російський наступ на сході та проводити власні наступальні дії на півдні. Окупанти зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, там впродовж доби відбулось 28 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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На Куп’янському напрямку українські захисники продовжують стійко тримати оборону. За минулу добу росіяни без успіху вели наступальні дії південніше Масютівки Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти наступали східніше Веселого Донецької області, успіху не мали.



На Бахмутському напрямку українські оборонці успішно відбили усі атаки росіян в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського. Також окупанти спробували відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки, проте не мали успіху.



На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських загарбників у районі Мар’їнки.





На Шахтарському напрямку росіяни невдало спробували відновити втрачене положення у північній частині Старомайорського Донецької області. росіяни невдало спробували відновити втрачене положення у північній частині Старомайорського Донецької області.



На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

На Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони продовжують ведення наступальної операції, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.



За добу авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один з яких – по зенітно-ракетному комплексу противника.



Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили росіян, 20 ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції РЕБ окупантів.

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