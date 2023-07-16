Генштаб: За добу відбулося 39 бойових зіткнень з ворогом – карта

Сили оборони України в суботу, 15 липня, продовжували наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних Сил України. Водночас на східній ділянці фронту – Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки – сталося 39 бойових зіткнень

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"[Українські військові] закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", – йдеться у зведенні про хід контрнаступу.

Росіяни намагаються наступати на сході одразу в кількох районах.

На Куп’янському напрямку українські війська тримають оборону. Протягом минулої доби противник там наступав південніше Новоселівського (траса Сватове – Куп'янськ).

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів марні наступальні дії східніше Веселого (Бахмутський район).

На Бахмутському напрямку українські військові відбили ворожі атаки в районі південно-західніше Андріївки.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського.

Також росіяни наступали в районі Мар'їнки.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.

Авіація Сил оборони за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження військ противника. Також протягом доби вдалося знищити сім розвідувальних БПЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два склади боєприпасів, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири райони зосередження військ, чотири станції РЕБ, два засоби протиповітряної оборони та ще три важливі об’єкти противника (які саме – не уточнюється).

Глава розвідки Естонії Марго Гросберг повідомив, що в Бахмуті ЗСУ скували елітні десантні частини РФ, резерви окупантів закінчуються.

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