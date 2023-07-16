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Генштаб: За добу відбулося 39 бойових зіткнень з ворогом – карта

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 06:50
Генштаб: За добу відбулося 39 бойових зіткнень з ворогом – карта - Фото
30 окрема механізована бригада ЗСУ на Бахмутському напрямку (Фото: EPA/Stringer)

Сили оборони України в суботу, 15 липня, продовжували наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних Сил України. Водночас на східній ділянці фронту – Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки – сталося 39 бойових зіткнень

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"[Українські військові] закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", – йдеться у зведенні про хід контрнаступу.

Росіяни намагаються наступати на сході одразу в кількох районах.

На Куп’янському напрямку українські війська тримають оборону. Протягом минулої доби противник там наступав південніше Новоселівського (траса Сватове – Куп'янськ).

Генштаб: За добу відбулося 39 бойових зіткнень з ворогом – карта

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів марні наступальні дії східніше Веселого (Бахмутський район).

Генштаб: За добу відбулося 39 бойових зіткнень з ворогом – карта

На Бахмутському напрямку українські військові відбили ворожі атаки в районі південно-західніше Андріївки.

Генштаб: За добу відбулося 39 бойових зіткнень з ворогом – карта

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського.

Генштаб: За добу відбулося 39 бойових зіткнень з ворогом – карта

Також росіяни наступали в районі Мар'їнки.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.

Генштаб: За добу відбулося 39 бойових зіткнень з ворогом – карта

Авіація Сил оборони за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження військ противника. Також протягом доби вдалося знищити сім розвідувальних БПЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два склади боєприпасів, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири райони зосередження військ, чотири станції РЕБ, два засоби протиповітряної оборони та ще три важливі об’єкти противника (які саме – не уточнюється).

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Андрій Водяний
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