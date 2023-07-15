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Міноборони Британії показало, як тренує українську піхоту для війни з РФ – відео

Этот материал также доступен на русском
15.07.2023, 18:27
Міноборони Британії показало, як тренує українську піхоту для війни з РФ – відео - Фото
Скриншот з відео

Міністерство оборони Великої Британії показало відео тренувань, які проводяться для українських піхотинців.

"Op Interflex, очолювана Великою Британією програма навчання українських добровольців піхоти, наразі підготувала 18 000 новобранців", – повідомили у Міноборони Британії.

ДОВІДКА. Програму Op Interflex було запущено 26 червня 2022 року. Програму орієнтовано на українських рекрутів з невеликим військовим досвідом чи без нього. Курс організовано за стандартами навчання піхотинців Збройних сил Великої Британії. Навчання були стиснуті за часом до п'яти тижнів для максимізації кількості учасників та швидкості підготовки. Курс включає навчання поводженню зі зброєю та стрільбі, тактиці, патрулюванню, веденню бою у сільській місцевості та міських умовах, зачистці позицій, поводженню з вибухівкою, розмінуванню, основам кібербезпеки, наданню першої допомоги, законам та звичаям війни.

Крім Великої Британії, військових інструкторів надали інші країни – Данія, Швеція, Канада, Австралія, Норвегія, Румунія, Нова Зеландія, Литва, Фінляндія, Нідерланди та інші.
  • Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн для ремонту техніки та створення нового реабілітаційного центру для українських військових.
  • У серпні 2023 року Лондон розпочне навчання двох десятків українських льотчиків. 

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Оксана Житнюк
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