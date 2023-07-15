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Воллес має намір залишити посаду міністра оборони Великобританії – Sky news

Этот материал также доступен на русском
15.07.2023, 11:38
Воллес має намір залишити посаду міністра оборони Великобританії – Sky news - Фото
Бен Воллес (Фото: EPA)

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес збирається піти з уряду восени. Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела.

Як зазначається, Воллес обіймав посаду міністра оборони протягом чотирьох років – під час роботи трьох британських прем'єр-міністрів, а тепер розглядає можливість відставки восени.

Джерело повідомило Sky News, що Воллес, швидше за все, у серпні ухвалить рішення, залишитися йому чи піти. Якщо він вирішить піти, то також піде з парламенту.

Вважається, що будь-який крок Воллеса буде його власним рішенням й не матиме нічого спільного з перестановками в уряді, які запланував Ріші Сунак на осінь, або з будь-якими проблемами, пов'язаними з Консервативною партією.

Повідомляється, що Воллес користується величезною популярністю в Консервативній партії й був провідним голосом, який підштовхує Велику Британію та її союзників робити все більше для підтримки України.

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Наталія Медведєва
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Бен ВоллесВелика Британія
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