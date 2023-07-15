Воллес має намір залишити посаду міністра оборони Великобританії – Sky news
Міністр оборони Великобританії Бен Воллес збирається піти з уряду восени. Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела.
Як зазначається, Воллес обіймав посаду міністра оборони протягом чотирьох років – під час роботи трьох британських прем'єр-міністрів, а тепер розглядає можливість відставки восени.
Джерело повідомило Sky News, що Воллес, швидше за все, у серпні ухвалить рішення, залишитися йому чи піти. Якщо він вирішить піти, то також піде з парламенту.
Вважається, що будь-який крок Воллеса буде його власним рішенням й не матиме нічого спільного з перестановками в уряді, які запланував Ріші Сунак на осінь, або з будь-якими проблемами, пов'язаними з Консервативною партією.
Повідомляється, що Воллес користується величезною популярністю в Консервативній партії й був провідним голосом, який підштовхує Велику Британію та її союзників робити все більше для підтримки України.
- 12 липня на саміті НАТО Уоллес попросив Україну бути більш тактовною з вимогами до союзників і більше дякувати за військову та інші види допомоги у війні.
- Президент Зеленський у відповідь сказав, що українці дуже вдячні і попросив міністра оборони Олексія Резнікова зателефонувати Уоллесу. Він також іронізував, що українці можуть щоранку прокидатися та дякувати Воллесу особисто.
- Посол України у Великій Британії Пристайко вважає "нездоровим" сарказм президента у відповідь на слова міністра оборони Воллеса.
- Воллес висловився про скандал з "невдячною Україною": Спотворено, я продовжуватиму підтримувати ЗСУ.
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