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Минобороны Британии показало, как тренирует украинскую пехоту для войны с РФ – видео

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 18:27
Минобороны Британии показало, как тренирует украинскую пехоту для войны с РФ – видео - Фото
Скриншот з відео

Министерство обороны Великобритании показало видео тренировок, которые проводятся для украинских пехотинцев.

"Op Interflex, возглавляемая Великобританией программа обучения украинских добровольцев пехоты, подготовила 18 000 новобранцев", – сообщили в Минобороны Британии.

СПРАВКА. Программа Op Interflex была запущена 26 июня 2022 года. Программа ориентирована на украинских рекрутов с небольшим военным опытом или без него. Курс организован по стандартам обучения пехотинцев Вооруженных сил Великобритании. Учения были сжаты по времени до пяти недель для максимизации количества участников и скорости подготовки. Курс включает обучение обращению с оружием и стрельбе, тактике, патрулированию, ведению боя в сельской местности и городских условиях, зачистке позиций, обращению со взрывчаткой, разминированию, основам кибербезопасности, оказанию первой помощи, законам и обычаям войны.

Помимо Великобритании, военных инструкторов предоставили другие страны – Дания, Швеция, Канада, Австралия, Норвегия, Румыния, Новая Зеландия, Литва, Финляндия, Нидерланды и другие.
  • Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн для ремонта техники и создания нового реабилитационного центра для украинских военных.
  • В августе 2023 года Лондон начнет обучение двух десятков украинских летчиков.

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Оксана Житнюк
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ВеликобританиявойнабританияучениятренировкапехотаOp Interflex
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