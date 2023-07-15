Минобороны Британии показало, как тренирует украинскую пехоту для войны с РФ – видео

Министерство обороны Великобритании показало видео тренировок, которые проводятся для украинских пехотинцев.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Op Interflex, возглавляемая Великобританией программа обучения украинских добровольцев пехоты, подготовила 18 000 новобранцев", – сообщили в Минобороны Британии.

СПРАВКА. Программа Op Interflex была запущена 26 июня 2022 года. Программа ориентирована на украинских рекрутов с небольшим военным опытом или без него. Курс организован по стандартам обучения пехотинцев Вооруженных сил Великобритании. Учения были сжаты по времени до пяти недель для максимизации количества участников и скорости подготовки. Курс включает обучение обращению с оружием и стрельбе, тактике, патрулированию, ведению боя в сельской местности и городских условиях, зачистке позиций, обращению со взрывчаткой, разминированию, основам кибербезопасности, оказанию первой помощи, законам и обычаям войны.



Помимо Великобритании, военных инструкторов предоставили другие страны – Дания, Швеция, Канада, Австралия, Норвегия, Румыния, Новая Зеландия, Литва, Финляндия, Нидерланды и другие.

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн для ремонта техники и создания нового реабилитационного центра для украинских военных.

В августе 2023 года Лондон начнет обучение двух десятков украинских летчиков.

Читайте также: Уоллес намерен покинуть пост министра обороны Великобритании – Sky news

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.