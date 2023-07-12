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Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 06:37
Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн – Reuters - Фото
Challenger 2 (Фото: ЕРА)

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн для ремонта техники и создания нового реабилитационного центра для украинских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.

Отмечается, что в рамках нового пакета военной помощи, который будет обсуждаться 12 июля на саммите НАТО, Великобритания и члены G7 также предоставят Украине дополнительные боеприпасы для танков Challenger 2, кроме того – более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения.

"Эти программы будут финансироваться через Комплексный пакет помощи НАТО Украине и будут поддерживаться специалистами по реабилитации по всему Альянсу", – подчеркнули в заявлении.

Журналисты пишут, что члены "Большой семерки" должны подписать общую декларацию сегодня. В нем будет определено, как союзники будут поддерживать Украину в течение следующих лет для прекращения войны.

  • Германия поставит Украине две пусковые установки ЗРК Patriot, танки Leopard и другие вооружения на 700 млн евро.
  • 9 июля The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что Польша тайно поставила Украине около дюжины боевых вертолетов Ми-24.

Читайте также: Bloomberg узнал о проекте гарантий безопасности для Украины от НАТО и G7

Милана Головань
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