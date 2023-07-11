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Bloomberg узнал о проекте гарантий безопасности для Украины от НАТО и G7

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11.07.2023, 14:55
Bloomberg узнал о проекте гарантий безопасности для Украины от НАТО и G7 - Фото
Фото - Генштаб ВСУ

Страны НАТО будут закрывать потребности Украины в безопасности через передачу ей современной наземной, морской и воздушной военной техники, а также координировать с ней модернизацию ВСУ до стандартов Альянса. Такие обязательства, среди прочих, содержатся в списке предложений, которые лидеры Альянса хотят согласовать с Киевом на саммите в Вильнюсе, пишет Bloomberg.

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НАТО предлагает Украине до ее вступления в Альянс постоянное снабжение современной наземной, морской и воздушной военной техникой, выделяя как приоритетные направления системы ПВО, артиллерию, средства дальнего действия и бронетехнику. Об этом агентству сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Союзники также будут наращивать оперативную совместимость ВСУ и сил НАТО, поддерживать развитие оборонной промышленности Украины, обучать ее войска, делиться разведданными и укреплять киберзащиту. Учтены также вопросы финансовой поддержки и меры по  послевоенному восстановлению.

Перечисленные обязательства отражают поддержку, которую Украина получает сейчас, и при этом нацелены на создание военного базиса успешного сдерживания вероятных будущих нападений.

По словам одного из источников агентства, лидеры Большой семерки также берут на себя обязательство "немедленно начать консультации с Украиной о совместных действиях в случае новых нападений России".

От Украины союзники ожидают проведение реформ, в том числе в правоохранительной, судебной и экономической сферах, а также в области безопасности и обороны.

Источники подчеркивают, что речь идет о черновом проекте, который все еще дорабатывается, а потому и условия, и список участников соглашения могут измениться.

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Сергей Бережной
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