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Bloomberg дізнався про проєкт гарантій безпеки для України від НАТО та G7

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 14:55
Bloomberg дізнався про проєкт гарантій безпеки для України від НАТО та G7 - Фото
Фото - Генштаб ЗСУ

Країни НАТО закриватимуть потреби України в безпеці через передання їй сучасної наземної, морської та повітряної військової техніки, а також координувати з нею модернізацію ЗСУ до стандартів Альянсу. Такі зобов'язання, серед інших, містяться у списку пропозицій, які лідери Альянсу хочуть узгодити з Києвом на саміті у Вільнюсі, пише Bloomberg.

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НАТО пропонує Україні до її вступу до Альянсу постійне постачання сучасної наземної, морської та повітряної військової техніки, виділяючи як пріоритетні напрямки системи ППО, артилерію, засоби далекої дії та бронетехніку. Про це агентству повідомило джерело, знайоме з перебігом переговорів.

Союзники також нарощуватимуть оперативну сумісність ЗСУ та сил НАТО, підтримуватимуть розвиток оборонної промисловості України, навчатимуть її війська, ділитимуться розвідданими та зміцнюватимуть кіберзахист. Враховано також питання фінансової підтримки та заходи щодо повоєнного відновлення.

Перелічені зобов'язання відображають підтримку, яку Україна отримує зараз, і водночас спрямовані на створення військового базису успішного стримування можливих майбутніх нападів.

За словами одного з джерел агентства, лідери Великої сімки також беруть на себе зобов'язання "негайно розпочати консультації з Україною щодо спільних дій у разі нових нападів Росії".

Від України союзники очікують проведення реформ, зокрема у правоохоронній, судовій та економічній сферах, а також у галузі безпеки та оборони.

Джерела наголошують, що йдеться про чорновий проєкт, який досі допрацьовується, а тому і умови, і список учасників угоди можуть змінитися.

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Сергій Бережний
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