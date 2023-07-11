Чернетка з гарантіями Україні ще пишеться, суть та підписанти можуть помінятися – Bloomberg
Документ із гарантіями безпеки, які союзники запропонують Україні на саміті НАТО у Вільнюсі, все ще пишеться, його чернетка та підписанти можуть змінитися. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело.
Як зазначається, група ключових союзників України наближається до угоди про початок переговорів із Києвом щодо комплексу двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки, спрямованих на зміцнення спроможності України захищати себе та стримування майбутньої російської агресії.
Очікується, що ця заява стане частиною заяви більшості лідерів G7, які спілкуються у кулуарах дводенного саміту НАТО у Вільнюсі.
За словами людей, знайомих із планами гарантій, документ все ще обговорюється, і його зміст та сторони, що підписали, можуть змінитися до того, як про це буде оголошено.
Видання Spiegel отримало ключовий абзац проєкту декларації саміту НАТО, з якого випливає, що Альянс ставить умови для запрошення України.
Як зазначається, під час підготовки до зустрічі НАТО у Вільнюсі не вдалося погодити текст підсумкової декларації, попри інтенсивні переговори.
Наголошується, що проєкт політичного документа, що публікується, залишається основою для обговорення, не виключено, що на переговорах глав держав і урядів у Вільнюсі до нього будуть внесені зміни.
Поточна версія стверджує, що майбутнє України – у НАТО, але жодних термінів приєднання не наводиться. Така обіцянка була дана Україні й на саміті в Бухаресті 2008 року.
Уточнюється, що Україна може бути запрошена до вступу до НАТО лише в тому випадку, якщо всі члени Альянсу погодяться, що умов для цього дотримано.
Зокрема, наголошується, що Україні на шляху до членства, як і раніше, необхідні реформи у сфері демократії та оперативної сумісності з НАТО. Міністри закордонних справ НАТО повинні регулярно аналізувати прогрес.
Тільки після цього має бути рішення про запрошення.
"Ми готові надіслати запрошення Україні, якщо всі союзники погодяться, що умови будуть виконані", – це останнє речення ключового абзацу.
- Україна неодноразово говорила, що хоче отримати на саміті НАТО у Вільнюсі (11-12 липня) політичне запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що не може вступити до нього до закінчення війни.
- Глава делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернев вважає, що на саміті Київ може отримати запрошення до Альянсу "з певною відстрочкою".
- Не лише про НАТО. В ОП розповіли, що обговорять президенти Зеленський та Байден на саміті завтра.
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