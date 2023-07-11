Чернетка з гарантіями Україні ще пишеться, суть та підписанти можуть помінятися – Bloomberg

Документ із гарантіями безпеки, які союзники запропонують Україні на саміті НАТО у Вільнюсі, все ще пишеться, його чернетка та підписанти можуть змінитися. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначається, група ключових союзників України наближається до угоди про початок переговорів із Києвом щодо комплексу двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки, спрямованих на зміцнення спроможності України захищати себе та стримування майбутньої російської агресії.

Очікується, що ця заява стане частиною заяви більшості лідерів G7, які спілкуються у кулуарах дводенного саміту НАТО у Вільнюсі.

За словами людей, знайомих із планами гарантій, документ все ще обговорюється, і його зміст та сторони, що підписали, можуть змінитися до того, як про це буде оголошено.

Видання Spiegel отримало ключовий абзац проєкту декларації саміту НАТО, з якого випливає, що Альянс ставить умови для запрошення України.

Як зазначається, під час підготовки до зустрічі НАТО у Вільнюсі не вдалося погодити текст підсумкової декларації, попри інтенсивні переговори.

Наголошується, що проєкт політичного документа, що публікується, залишається основою для обговорення, не виключено, що на переговорах глав держав і урядів у Вільнюсі до нього будуть внесені зміни.

Поточна версія стверджує, що майбутнє України – у НАТО, але жодних термінів приєднання не наводиться. Така обіцянка була дана Україні й на саміті в Бухаресті 2008 року.

Уточнюється, що Україна може бути запрошена до вступу до НАТО лише в тому випадку, якщо всі члени Альянсу погодяться, що умов для цього дотримано.

Зокрема, наголошується, що Україні на шляху до членства, як і раніше, необхідні реформи у сфері демократії та оперативної сумісності з НАТО. Міністри закордонних справ НАТО повинні регулярно аналізувати прогрес.

Тільки після цього має бути рішення про запрошення.

"Ми готові надіслати запрошення Україні, якщо всі союзники погодяться, що умови будуть виконані", – це останнє речення ключового абзацу.

Україна неодноразово говорила, що хоче отримати на саміті НАТО у Вільнюсі (11-12 липня) політичне запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що не може вступити до нього до закінчення війни.

Глава делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернев вважає, що на саміті Київ може отримати запрошення до Альянсу "з певною відстрочкою".

Не лише про НАТО. В ОП розповіли, що обговорять президенти Зеленський та Байден на саміті завтра.

Також читайте: Зеленський їде на саміт НАТО. Різко заявив: Чуємо дивні формулювання, потрібна повага

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.