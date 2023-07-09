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Польша тайно поставила Украине около дюжины боевых вертолетов Ми-24 – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2023, 10:37
Польша тайно поставила Украине около дюжины боевых вертолетов Ми-24 – WSJ - Фото
Ми-24 Польши (Фото: ЭРА)

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что Польша тайно поставила Украине около дюжины боевых вертолетов Ми-24.

По данным издания, о передаче вертолетов от Польши не сообщалось публично.

В то же время, пишут журналисты, воздушный флот Украины "остается небольшим по сравнению с российским". Также в украинских воздушных судах "менее совершенны системы наведения и защиты".

В то же время WSJ пишет, что украинский воздушный флот все еще меньше российского и страна "аккуратно использует авиацию для минимизации потерь".  

  • 21 июня 2023 года украинские бойцы сбили российский вертолет Ми-24.
  • На следующий день Ми-24 с оккупантами упал в Беларуси.
  • 7 июля чешский премьер Петр Фиала заявил, что его страна безвозмездно передаст Воздушным силам ВСУ штурмовые вертолеты, боеприпасы, а также подключается к программе обучения летчиков на истребителях F-16 и дает Силам обороны авиасимулятор, чтобы авиаторы проходили определенный курс в Украине.

Читайте также: ВСУ: Наши вертолетчики хотят пересесть из Ми-24 на Apache. Это даст мощную поддержку войск

Милана Головань
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