Польша тайно поставила Украине около дюжины боевых вертолетов Ми-24 – WSJ

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что Польша тайно поставила Украине около дюжины боевых вертолетов Ми-24.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным издания, о передаче вертолетов от Польши не сообщалось публично.

В то же время, пишут журналисты, воздушный флот Украины "остается небольшим по сравнению с российским". Также в украинских воздушных судах "менее совершенны системы наведения и защиты".

В то же время WSJ пишет, что украинский воздушный флот все еще меньше российского и страна "аккуратно использует авиацию для минимизации потерь".

21 июня 2023 года украинские бойцы сбили российский вертолет Ми-24.

На следующий день Ми-24 с оккупантами упал в Беларуси.

7 июля чешский премьер Петр Фиала заявил, что его страна безвозмездно передаст Воздушным силам ВСУ штурмовые вертолеты, боеприпасы, а также подключается к программе обучения летчиков на истребителях F-16 и дает Силам обороны авиасимулятор, чтобы авиаторы проходили определенный курс в Украине.

Читайте также: ВСУ: Наши вертолетчики хотят пересесть из Ми-24 на Apache. Это даст мощную поддержку войск

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.