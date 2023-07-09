Польща таємно поставила Україні близько дюжини бойових вертольотів Мі-24 – WSJ
Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, що знайомі з ситуацією, повідомляє, що Польща таємно поставила Україні близько дюжини бойових вертольотів Мі-24.
За даними видання, про передачу вертольотів від Польщі не повідомлялось публічно.
Водночас, пишуть журналісти, повітряний флот України "залишається невеликим у порівнянні з російським". Також в українських повітряних суднах "менш досконалі системи наведення і захисту".
Україна обмежено використовує авіацію, щоб не втратити літаки, наголошується в матеріалі.
Водночас WSJ пише, що український повітряний флот все ще менший за російський і країна "обережно використовує авіацію для мінімізації втрат".
- 21 червня 2023 року українські бійці збили російський гелікоптер Мі-24.
- Наступного дня Мі-24 з окупантами впав у Білорусі.
- 7 липня чеський прем'єр Петр Фіала заявив, що його країна безоплатно передасть Повітряним силам ЗСУ штурмові вертольоти, боєприпаси, а також підключається до програми навчання льотчиків на винищувачах F-16 та дає Силам оборони авіасимулятор, щоб авіатори проходили певний курс в Україні.
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