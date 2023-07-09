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Польща таємно поставила Україні близько дюжини бойових вертольотів Мі-24 – WSJ

Этот материал также доступен на русском
09.07.2023, 10:37
Польща таємно поставила Україні близько дюжини бойових вертольотів Мі-24 – WSJ - Фото
Мі-24 Польщі (Фото: ЕРА)

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, що знайомі з ситуацією, повідомляє, що Польща таємно поставила Україні близько дюжини бойових вертольотів Мі-24.

За даними видання, про передачу вертольотів від Польщі не повідомлялось публічно.

Водночас, пишуть журналісти, повітряний флот України "залишається невеликим у порівнянні з російським". Також в українських повітряних суднах "менш досконалі системи наведення і захисту".

Україна обмежено використовує авіацію, щоб не втратити літаки, наголошується в матеріалі.

Водночас WSJ пише, що український повітряний флот все ще менший за російський і країна "обережно використовує авіацію для мінімізації втрат".

  • 21 червня 2023 року українські бійці збили російський гелікоптер Мі-24.
  • Наступного дня Мі-24 з окупантами впав у Білорусі.
  • 7 липня чеський прем'єр Петр Фіала заявив, що його країна безоплатно передасть Повітряним силам ЗСУ штурмові вертольоти, боєприпаси, а також підключається до програми навчання льотчиків на винищувачах F-16 та дає Силам оборони авіасимулятор, щоб авіатори проходили певний курс в Україні.

Читайте також: ЗСУ: Наші вертолітники хочуть пересісти з Мі-24 на Apache. Це дасть потужну підтримку військ

Мілана Головань
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війнаПольщавертолітвійськова допомогаавіаціяМі-24
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