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У Білорусі впав вертоліт Мі-24. Опозиція пише – російський, у Лукашенка не уточнюють

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 15:18
У Білорусі впав вертоліт Мі-24. Опозиція пише – російський, у Лукашенка не уточнюють - Фото
Фото: motolko.help

Сьогодні, близько 13:30, у Барановичському районі Білорусі впав вертоліт Мі-24. Про це повідомляє білоруська пропагандистська агенція Белта з посиланням на Міністерство оборони РБ.

Пропагандисти пишуть "здійснив жорстку посадку", однак, судячи з опублікованого опозиційним сайтом Motolko Help фото, вертоліт саме впав.

У Міноборони кажуть, що члени екіпажу вертольота зазнали тілесних ушкоджень. Руйнувань та постраждалих на землі нібито немає.

"Причини події встановлюються комісією", – йдеться у повідомленні Белта.

Агентство не уточнює, кому належить вертоліт, Motolko Help пише — ВКС РФ.

  • 21 червня 2023 року українські бійці збили російський гелікоптер Мі-24.
Вадим Ребрина
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БІЛОРУСЬвкс рфМі-24
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