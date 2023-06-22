У Білорусі впав вертоліт Мі-24. Опозиція пише – російський, у Лукашенка не уточнюють

Сьогодні, близько 13:30, у Барановичському районі Білорусі впав вертоліт Мі-24. Про це повідомляє білоруська пропагандистська агенція Белта з посиланням на Міністерство оборони РБ.

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Пропагандисти пишуть "здійснив жорстку посадку", однак, судячи з опублікованого опозиційним сайтом Motolko Help фото, вертоліт саме впав.

У Міноборони кажуть, що члени екіпажу вертольота зазнали тілесних ушкоджень. Руйнувань та постраждалих на землі нібито немає.

"Причини події встановлюються комісією", – йдеться у повідомленні Белта.

Агентство не уточнює, кому належить вертоліт, Motolko Help пише — ВКС РФ.

21 червня 2023 року українські бійці збили російський гелікоптер Мі-24.

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