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В Беларуси рухнул вертолет Ми-24. Оппозиция пишет — российский, у Лукашенко не уточняют

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 15:18
В Беларуси рухнул вертолет Ми-24. Оппозиция пишет — российский, у Лукашенко не уточняют - Фото
Фото: motolko.help

Сегодня, около 13:30, в Барановичском районе Беларуси рухнул вертолет Ми-24. Об этом сообщает беларуское пропагандистское агентство Белта со ссылкой на Министерство обороны РБ.

Пропагандисты пишут "совершил жесткую посадку", однако, судя по опубликованному оппозиционным сайтом Motolko Help фото, вертолет именно рухнул.

В Минобороны говорят, что члены экипажа вертолета получили телесные повреждения. Разрушений и пострадавших на земле якобы нет.

"Причины происшествия устанавливаются комиссией", – говорится в сообщении Белта.

Агентство не уточняет, кому принадлежит вертолет, Motolko Help пишет — ВКС РФ.

  • 21 июня 2023 года украинские бойцы сбили российский вертолет Ми-24. 
Вадим Ребрина
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беларусьвкс рфми-24
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