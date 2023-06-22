В Беларуси рухнул вертолет Ми-24. Оппозиция пишет — российский, у Лукашенко не уточняют
22.06.2023, 15:18
Фото: motolko.help
Сегодня, около 13:30, в Барановичском районе Беларуси рухнул вертолет Ми-24. Об этом сообщает беларуское пропагандистское агентство Белта со ссылкой на Министерство обороны РБ.
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Пропагандисты пишут "совершил жесткую посадку", однако, судя по опубликованному оппозиционным сайтом Motolko Help фото, вертолет именно рухнул.
В Минобороны говорят, что члены экипажа вертолета получили телесные повреждения. Разрушений и пострадавших на земле якобы нет.
"Причины происшествия устанавливаются комиссией", – говорится в сообщении Белта.
Агентство не уточняет, кому принадлежит вертолет, Motolko Help пишет — ВКС РФ.
- 21 июня 2023 года украинские бойцы сбили российский вертолет Ми-24.
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