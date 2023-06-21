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Украинские воины сбили российский вертолет Ми-24

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 18:47
Украинские воины сбили российский вертолет Ми-24 - Фото
Ми-24 (иллюстрационное фото - Генштаб ВСУ)

Сегодня после полудня украинские бойцы сбили российский вертолет Ми-24. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Хорошая новость. Сегодня после обеда наши воины сбили российский вертолет Ми-24. Выстоим и победим!" – говорится в сообщении.

Справка. Ми-24 — советский вертолет поддержки пехоты (ударный вертолет). Был основным штурмовым вертолетом стран соцлагеря.

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Вадим Ребрина
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ми-24
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