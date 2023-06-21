Українські воїни збили російський вертоліт Мі-24

Сьогодні після полудня українські бійці збили російський вертоліт Мі-24. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем

"Гарна новина. Сьогодні пообіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24. Вистоїмо і переможемо!" – йдеться у повідомленні.

​Довідка. Мі-24 — радянський гелікоптер підтримки піхоти (ударний гелікоптер). Був основним штурмовим гелікоптером країн соцтабору.

Дивіться також: Військові контррозвідники СБУ знищили 21 одиницю техніки окупантів – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.