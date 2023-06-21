Українські воїни збили російський вертоліт Мі-24
21.06.2023, 18:47
Мі-24 (ілюстраційне фото - Генштаб ЗСУ)
Сьогодні після полудня українські бійці збили російський вертоліт Мі-24. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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"Гарна новина. Сьогодні пообіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24. Вистоїмо і переможемо!" – йдеться у повідомленні.
Довідка. Мі-24 — радянський гелікоптер підтримки піхоти (ударний гелікоптер). Був основним штурмовим гелікоптером країн соцтабору.
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