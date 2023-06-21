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Українські воїни збили російський вертоліт Мі-24

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 18:47
Українські воїни збили російський вертоліт Мі-24 - Фото
Мі-24 (ілюстраційне фото - Генштаб ЗСУ)

Сьогодні після полудня українські бійці збили російський вертоліт Мі-24. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"Гарна новина. Сьогодні пообіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24. Вистоїмо і переможемо!" – йдеться у повідомленні.

Довідка. Мі-24 — радянський гелікоптер підтримки піхоти (ударний гелікоптер). Був основним штурмовим гелікоптером країн соцтабору.

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Вадим Ребрина
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Мі-24
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