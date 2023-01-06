Россия перебросила в Беларусь два эшелона техники, Лукашенко заявил об "общем деле" – фото

В Беларусь прибыло еще два эшелона с военной техникой российских оккупантов – с десятками КамАЗов, Уралов, тягачей и прочего. Это видно по сообщениям военного ведомства союзников России.

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Если до 24 февраля 2022 года переброска эшелонов техники ВС РФ проходила преимущественно скрытно, то сейчас они делают это (частично) демонстративно.

На некоторой технике видно символ геноцидной войны РФ против Украины – "Z".

Сообщество информаторов Беларускі Гаюн, работающее против режимов РФ и РБ, подсчитало, что в первом эшелоне прибыло около 43 грузовиков КамАЗ и Урал, а также тягачей БАЗ-630, пять бензовозов, две зенитные установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды.

"Также отметим, что на одной из машин номера с 44-м регионом РФ — это Западный военный округ. Вчера эшелон с этой техникой проследовал в направлении Барановичей через Минск и Фаниполь. И по нашим данным, прибыл в Барановичи", – добавили в Гаюне.

Как написали в МО РБ, беларуские военнослужащие "хлебом-солью встретили коллег из РФ".

На Обуз-Лесновский полигон 6 января приехал беларуский диктатор Александр Лукашенко, заявив там, что "общее дело делаем".

По данным ГПСУ, в ближайшее время часть российских военных перебросят из Беларуси на Донбасс и заменят военными 3-го армейского корпуса 6-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

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Фото: ВС РБ/Белта

Євген Пилипенко

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