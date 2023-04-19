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ВСУ: Наши вертолетчики хотят пересесть с Ми-24 на Apache. Это даст мощную поддержку войск

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 17:28
ВСУ: Наши вертолетчики хотят пересесть с Ми-24 на Apache. Это даст мощную поддержку войск - Фото
Вертолет Apache (Фото: EPA)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что вертолетчики армейской авиации хотели бы пересесть с советских машин Ми-24 на американские Apache. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, Воздушные силы занимаются информационной кампанией, чтобы сосредоточится на получении Украиной западных самолетов. 

"Это наше вооружение, которое касается нас непосредственно. Думаю, что армейская авиация Сухопутных войск проводит не меньшую работу по получению вертолетов", — сказал Игнат.

Он отметил, что американские вертолеты Apache могут стать мощной техникой для поддержки войск. 

"Оружие ближнего радиуса действия. Безусловно, наши вертолетчики хотели бы пересесть с Ми-24 на Apache", — подчеркнул спикер ВСУ.

СПРАВКА. Apache — основной боевой вертолёт армии США с середины 1980-х годов. На 2021 год является самым распространённым ударным вертолётом в мире. Применялись во время войн в Ираке, Югославии, Афганистане и других конфликтах. Стоят на вооружении армий США, Британии, Японии, Израиля, Нидерландов и других стран. 

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Дмитро Гриниченко
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война военная помощь Юрий Игнат воздушные силы вертолеты ми-24 Apache
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