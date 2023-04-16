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Спецназ ГУР получил и уже освоил американский боевой вертолет Black Hawk – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2023, 15:57
Black Hawk спецподразделений ГУР (Фото - скриншот из видео)
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Спецназ Главного управления разведки получил в свое распоряжение и уже освоил многоцелевой вертолет Black Hawk. Видео учений в этим вертолетом опубликовало ГУР.

Как сообщает ГУР, на одном из участков фронта прошли тренировки спецподразделений ГУР МО по взаимодействию с многоцелевым вертолетом Black Hawk. Были отработаны десантирование боевых групп на поле боя, в том числе с использованием десантных тросов, эвакуация, а также ночные операции.

По мнению военных, Black Hawk в разы маневреннее и значительно лучше советского Ми-8 по управляемости и скорости горизонтального полета. 

Вертолета оборудован для ведения огня управляемыми и неуправляемыми ракетами типа Hellfire и поддержки пехоты. Он обеспечивает высадку группы из 12 бойцов и эвакуацию другой группы с поля боя всего за 3-4 секунды.

Пилот этого Black Hawk с позывным "Маэстро", вертолет уже активно участвует в боевых действиях, в том числе на территории врага.

Пилот считает, что у Украины достаточно пилотов и ресурсов, чтобы принять и эффективно эксплуатировать около сотни многоцелевых вертолетов типа Black Hawk, около 50 ударных вертолетов типа Apache, а также около 40-60 грузовых вертолетов типа Chinook.

"Столько мы могли бы принять с минимальным временем на обучение наших пилотов", – сказал "Маэстро".

Читайте также: "Лучше, чем ничего". Украинские летчики вынуждены воевать на древних Ми-8 – CNN

Сергій Бережний
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