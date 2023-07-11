Німеччина поставить Україні дві пускові установки Patriot та 25 танків Leopard – Süddeutsche

Німеччина поставить Україні дві пускові установки ЗРК Patriot, танки Leopard та інші озброєння на 700 млн євро. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung із посиланням на джерела.

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Як повідомляється, канцлер ФРН Олаф Шольц та голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус представлять на саміті НАТО у Вільнюсі новий пакет озброєнь для Збройних Сил України на 700 млн євро.

У новий пакет увійдуть:

– дві пускові установки зенітно-ракетних комплексів Patriot з арсеналу бундесверу;

– 25 танків Leopard (модель не уточнюється);

– 20 000 артилерійських снарядів;

– 40 БМП Marder.

Також будуть засоби протидії безпілотникам та розвідувальні БПЛА.

ДОВІДКА. Комплекси Patriot вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та є на озброєнні у понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії. За Комплекси Patriot вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та є на озброєнні у понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії. За даними німецьких військових, Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Його радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км і вражати цілі на відстані до 160 км.

У липні Бундестаг схвалив закупівлю боєприпасів для українських САУ PzH 2000 і танків Leopard 2.

9 липня The Wall Street Journal із посиланням на джерела, що знайомі із ситуацією, повідомляє, що Польща таємно поставила Україні близько дюжини бойових вертольотів Мі-24.

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