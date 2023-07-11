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Німеччина поставить Україні дві пускові установки Patriot та 25 танків Leopard – Süddeutsche

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 12:24
Німеччина поставить Україні дві пускові установки Patriot та 25 танків Leopard – Süddeutsche - Фото
Пускова установка ЗРК Patriot (ілюстративне фото - Міноборони Польщі)

Німеччина поставить Україні дві пускові установки ЗРК Patriot, танки Leopard та інші озброєння на 700 млн євро. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung із посиланням на джерела.

Як повідомляється, канцлер ФРН Олаф Шольц та голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус представлять на саміті НАТО у Вільнюсі новий пакет озброєнь для Збройних Сил України на 700 млн євро.

У новий пакет увійдуть:

– дві пускові установки зенітно-ракетних комплексів Patriot з арсеналу бундесверу;

– 25 танків Leopard (модель не уточнюється);

– 20 000 артилерійських снарядів;

– 40 БМП Marder.

Також будуть засоби протидії безпілотникам та розвідувальні БПЛА.

ДОВІДКА. Комплекси Patriot вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та є на озброєнні у понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії. За даними німецьких військових, Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Його радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км і вражати цілі на відстані до 160 км.

  • У липні Бундестаг схвалив закупівлю боєприпасів для українських САУ PzH 2000 і танків Leopard 2.

  • 9 липня The Wall Street Journal із посиланням на джерела, що знайомі із ситуацією, повідомляє, що Польща таємно поставила Україні близько дюжини бойових вертольотів Мі-24.

Читайте також: Patriot знищив авіагрупу РФ навесні: оператор ЗРК показав, що сталося 13 травня на Брянщині — відео

Наталія Медведєва
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