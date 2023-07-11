Німеччина поставить Україні дві пускові установки Patriot та 25 танків Leopard – Süddeutsche
Німеччина поставить Україні дві пускові установки ЗРК Patriot, танки Leopard та інші озброєння на 700 млн євро. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung із посиланням на джерела.
Як повідомляється, канцлер ФРН Олаф Шольц та голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус представлять на саміті НАТО у Вільнюсі новий пакет озброєнь для Збройних Сил України на 700 млн євро.
У новий пакет увійдуть:
– дві пускові установки зенітно-ракетних комплексів Patriot з арсеналу бундесверу;
– 25 танків Leopard (модель не уточнюється);
– 20 000 артилерійських снарядів;
– 40 БМП Marder.
Також будуть засоби протидії безпілотникам та розвідувальні БПЛА.
У липні Бундестаг схвалив закупівлю боєприпасів для українських САУ PzH 2000 і танків Leopard 2.
- 9 липня The Wall Street Journal із посиланням на джерела, що знайомі із ситуацією, повідомляє, що Польща таємно поставила Україні близько дюжини бойових вертольотів Мі-24.
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