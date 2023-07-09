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Бундестаг схвалив закупівлю боєприпасів для українських САУ PzH 2000 і танків Leopard 2

Этот материал также доступен на русском
09.07.2023, 11:33
Бундестаг схвалив закупівлю боєприпасів для українських САУ PzH 2000 і танків Leopard 2 - Фото
САУ Panzerhaubitze 2000 (Фото: Бундесвер)

Бюджетний комітет Бундестагу 6 липня схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для забезпечення потреб бундесверу та військової допомоги Україні. Йдеться про снаряди для САУ Panzerhaubitze 2000, бойового танка Leopard 2 і бойової машини піхоти Puma.

У комітеті парламенту Німеччини аргументували таке рішення нападом Росії на Україну, що "докорінно змінило рамки політики безпеки".

"Україна бореться за свою незалежність, використовуючи Panzerhaubitz 2000 і бойові танки Leopard 2. Потреби у 155-мм артилерійських снарядах для гаубиці і 120-мм снарядах для бойового танка покриваються за допомогою Німеччини", – йдеться в офіційному повідомленні.

Зазначається, що контракт має бути виконаний протягом наступних двох років.

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Мілана Головань
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війнаНімеччинаСАУ Panzerhaubitz 2000танкLeopard 2Puma
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