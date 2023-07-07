Мостоукладач з мостом, "Барсук", глушилки та HX81: нова партія техніки для ЗСУ з Німеччини – відео

Німецький уряд оприлюднив публічну частину нового пакета військової допомоги Силам оборони, який вже передано в Україну: там важка транспортна та інженерна техніка, глушилки проти дронів тощо.

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У новому пакеті допомоги від 7 липня 2023 року:

→ броньований мостоукладач Biber (раніше передано вісім);

→ міст для Biber (раніше три);

→ інженерна бронемашина Pionierpanzer 2 Dachs ("Барсук") на базі німецького танка Leopard 1 (раніше чотири);

→ три станції-глушилки дронів (раніше сім);

→ два комплекси захисту від дронів – сенсори та глушилки (раніше 55);

→ шість великовантажних напівпричепів 8x8 HX81 (раніше 25);

→ три причепи (раніше 20).

У розділі "Що готується до передання/передається" цього разу оновлень немає.

Подивіться на фото із Запорізького напрямку: цей німець "вибивав" Leopard 2 для України, а сьогодні він приїхав та побачив їх на фронті.

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