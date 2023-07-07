Мостоукладчик с мостом, "Барсук", глушилки и HX81: новая поставка из Германии – видео
Германское правительство обнародовало публичную часть нового пакета военной помощи Силам обороны, который уже передан в Украину: там тяжелая транспортная и инженерная техника, глушилки против дронов и другое.
В новом пакете помощи от 7 июля 2023 года:
→ бронированный мостоукладчик Biber (ранее передано восемь);
→ мост для Biber (ранее три);
→ инженерная бронемашина Pionierpanzer 2 Dachs ("Барсук") на базе немецкого танка Leopard 1 (ранее четыре);
→ три станции-глушилки дронов (ранее семь);
→ два комплекса защиты от дронов – сенсоры и глушилки (ранее 55);
→ шесть большегрузных полуприцепа 8x8 HX81 (ранее 25);
→ три прицепа (ранее 20).
В разделе "Что готовится к передаче/передается" на этот раз обновлений нет.
Посмотрите на фото с Запорожского направления: этот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины, а сегодня он приехал и увидел их на фронте.
- По данным WP, президент США Байден одобрил передачу кассетных боеприпасов Украине. Германия не одобрила такие поставки, сославшись на конвенцию.
- 7 июля Чехия объявила, что дает ВСУ еще несколько штурмовых вертолетов и авиасимулятор для обучения летчиков F-16. Румыния намерена создать центр обучения пилотов F-16 для НАТО и Украины.
- В Минобороны заявили, что для победы над оккупантами нужно четыре эскадрильи (48 единиц) F-16.
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