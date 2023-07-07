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Мостоукладчик с мостом, "Барсук", глушилки и HX81: новая поставка из Германии – видео

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 13:13
Мостоукладчик с мостом,
Скриншот

Германское правительство обнародовало публичную часть нового пакета военной помощи Силам обороны, который уже передан в Украину: там тяжелая транспортная и инженерная техника, глушилки против дронов и другое.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В новом пакете помощи от 7 июля 2023 года:

→ бронированный мостоукладчик Biber (ранее передано восемь);
→ мост для Biber (ранее три);
→ инженерная бронемашина Pionierpanzer 2 Dachs ("Барсук") на базе немецкого танка Leopard 1 (ранее четыре);
→ три станции-глушилки дронов (ранее семь);
→ два комплекса защиты от дронов – сенсоры и глушилки (ранее 55);
→ шесть большегрузных полуприцепа 8x8 HX81 (ранее 25);
→ три прицепа (ранее 20).

В разделе "Что готовится к передаче/передается" на этот раз обновлений нет.

Посмотрите на фото с Запорожского направления: этот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины, а сегодня он приехал и увидел их на фронте.

Евгений Пилипенко
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