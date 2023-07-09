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Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для украинских САУ PzH 2000 и танков Leopard 2

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2023, 11:33
Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для украинских САУ PzH 2000 и танков Leopard 2 - Фото
САУ Panzerhaubitze 2000 (Фото: Бундесвер)

Бюджетный комитет Бундестага 6 июля одобрил закупку дополнительных боеприпасов для обеспечения нужд бундесвера и военной помощи Украине. Речь идет о снарядах для САУ Panzerhaubitze 2000, боевого танка Leopard 2 и боевой машины пехоты Puma.

В комитете парламента Германии аргументировали такое решение нападением России на Украину, что "коренным образом изменило рамки политики безопасности".

"Украина борется за свою независимость, используя Panzerhaubitz 2000 и боевые танки Leopard 2. Потребности в 155-мм артиллерийских снарядах для гаубицы и 120-мм снарядах для боевого танка покрываются с помощью Германии", – говорится в официальном.

Отмечается, что контракт должен быть исполнен в течение следующих двух лет.

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Милана Головань
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