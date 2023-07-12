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Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн – Reuters

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 06:37
Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн – Reuters - Фото
Challenger 2 (Фото: ЕРА)

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн для ремонту техніки та створення нового реабілітаційного центру для українських військових. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву уряду країни.

Зазначається, що у рамках нового пакету військової допомоги, що обговорюватиметься 12 липня на саміті НАТО, Британія та члени G7 також нададуть Україні додаткові боєприпаси для танків Challenger 2, крім того – понад 70 бойових машин і машин матеріально-технічного забезпечення.

"Ці програми фінансуватимуться через Комплексний пакет допомоги НАТО Україні та підтримуватимуться спеціалістами з реабілітації з усього Альянсу", – наголосили у заяві.

Журналісти пишуть, що члени "Великої сімки" мають підписати спільну декларацію сьогодні. В ній буде визначено, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років для припинення війни.

      • Німеччина поставить Україні дві пускові установки ЗРК Patriot, танки Leopard та інші озброєння на 700 млн євро.
      • 9 липня The Wall Street Journal із посиланням на джерела, що знайомі із ситуацією, повідомляє, що Польща таємно поставила Україні близько дюжини бойових вертольотів Мі-24.

      Читайте також: Bloomberg дізнався про проєкт гарантій безпеки для України від НАТО та G7

      Мілана Головань
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