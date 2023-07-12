Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн – Reuters

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн для ремонту техніки та створення нового реабілітаційного центру для українських військових. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву уряду країни.

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Зазначається, що у рамках нового пакету військової допомоги, що обговорюватиметься 12 липня на саміті НАТО, Британія та члени G7 також нададуть Україні додаткові боєприпаси для танків Challenger 2, крім того – понад 70 бойових машин і машин матеріально-технічного забезпечення.

"Ці програми фінансуватимуться через Комплексний пакет допомоги НАТО Україні та підтримуватимуться спеціалістами з реабілітації з усього Альянсу", – наголосили у заяві.

Журналісти пишуть, що члени "Великої сімки" мають підписати спільну декларацію сьогодні. В ній буде визначено, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років для припинення війни.

Німеччина поставить Україні дві пускові установки ЗРК Patriot, танки Leopard та інші озброєння на 700 млн євро.

Німеччина поставить Україні дві пускові установки ЗРК Patriot, танки Leopard та інші озброєння на 700 млн євро. 9 липня The Wall Street Journal із посиланням на джерела, що знайомі із ситуацією, повідомляє, що Польща таємно поставила Україні близько дюжини бойових вертольотів Мі-24.

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