Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн – Reuters
Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн для ремонту техніки та створення нового реабілітаційного центру для українських військових. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву уряду країни.
Зазначається, що у рамках нового пакету військової допомоги, що обговорюватиметься 12 липня на саміті НАТО, Британія та члени G7 також нададуть Україні додаткові боєприпаси для танків Challenger 2, крім того – понад 70 бойових машин і машин матеріально-технічного забезпечення.
"Ці програми фінансуватимуться через Комплексний пакет допомоги НАТО Україні та підтримуватимуться спеціалістами з реабілітації з усього Альянсу", – наголосили у заяві.
Журналісти пишуть, що члени "Великої сімки" мають підписати спільну декларацію сьогодні. В ній буде визначено, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років для припинення війни.
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- 9 липня The Wall Street Journal із посиланням на джерела, що знайомі із ситуацією, повідомляє, що Польща таємно поставила Україні близько дюжини бойових вертольотів Мі-24.
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