У Бахмуті ЗСУ скували елітний десант Росії, резерви окупантів закінчуються — розвідка Естонії
У Бахмуті Збройні Сили України скували елітні десантні частини Росії, резерви окупантів закінчуються. Про це повідомив голова розвідки Естонії Марго Гросберг на брифінгу 14 липня, цитує його ERR.
За його словами, українські підрозділи змогли захопити ключові ділянки на північ і південь від Бахмута, що дозволяє брати місто та дороги, що ведуть до нього, під вогневий контроль.
Він зазначив, що через це постачання росіян у Бахмуті ускладнилося.
"Російські повітряно-десантні війська, дислоковані в Бахмуті з весни, досі зв'язані в місті й зазнають втрат, немає можливості відправити їх звідти в інші місця або в резерв. ПДВ — це елітний підрозділ, бійці якого мають високий бойовий дух і волю до бою, таке виснаження обов'язково позначиться на їхній мотивації", — заявив Гросберг.
Розвідник сказав, що резерви ворога закінчуються, оскільки ротація частин з фронту неможлива.
- 13 липня представник Східного угруповання військ повідомив, що ЗСУ роблять все можливе для того, щоб взяти під контроль панівні висоти в районі Бахмута.
- 14 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони успішно відбили ворожі атаки на сході, зокрема під Бахмутом, і продовжили наступальну операцію на півдні.
- Минулої доби Сили оборони ліквідували 550 російських окупантів, знищили 24 артилерійські системи й два засоби ППО.
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