У Бахмуті ЗСУ скували елітний десант Росії, резерви окупантів закінчуються — розвідка Естонії

У Бахмуті Збройні Сили України скували елітні десантні частини Росії, резерви окупантів закінчуються. Про це повідомив голова розвідки Естонії Марго Гросберг на брифінгу 14 липня, цитує його ERR.

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За його словами, українські підрозділи змогли захопити ключові ділянки на північ і південь від Бахмута, що дозволяє брати місто та дороги, що ведуть до нього, під вогневий контроль.

Він зазначив, що через це постачання росіян у Бахмуті ускладнилося.

"Російські повітряно-десантні війська, дислоковані в Бахмуті з весни, досі зв'язані в місті й зазнають втрат, немає можливості відправити їх звідти в інші місця або в резерв. ПДВ — це елітний підрозділ, бійці якого мають високий бойовий дух і волю до бою, таке виснаження обов'язково позначиться на їхній мотивації", — заявив Гросберг.

Розвідник сказав, що резерви ворога закінчуються, оскільки ротація частин з фронту неможлива.

13 липня представник Східного угруповання військ повідомив, що ЗСУ роблять все можливе для того, щоб взяти під контроль панівні висоти в районі Бахмута.

14 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони успішно відбили ворожі атаки на сході, зокрема під Бахмутом, і продовжили наступальну операцію на півдні.

Минулої доби Сили оборони ліквідували 550 російських окупантів, знищили 24 артилерійські системи й два засоби ППО.

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