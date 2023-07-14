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У Бахмуті ЗСУ скували елітний десант Росії, резерви окупантів закінчуються — розвідка Естонії

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14.07.2023, 17:39
У Бахмуті ЗСУ скували елітний десант Росії, резерви окупантів закінчуються — розвідка Естонії - Фото
Марго Гросберг (Фото: скриншот з відео)

У Бахмуті Збройні Сили України скували елітні десантні частини Росії, резерви окупантів закінчуються. Про це повідомив голова розвідки Естонії Марго Гросберг на брифінгу 14 липня, цитує його ERR.

За його словами, українські підрозділи змогли захопити ключові ділянки на північ і південь від Бахмута, що дозволяє брати місто та дороги, що ведуть до нього, під вогневий контроль.

Він зазначив, що через це постачання росіян у Бахмуті ускладнилося.

"Російські повітряно-десантні війська, дислоковані в Бахмуті з весни, досі зв'язані в місті й зазнають втрат, немає можливості відправити їх звідти в інші місця або в резерв. ПДВ — це елітний підрозділ, бійці якого мають високий бойовий дух і волю до бою, таке виснаження обов'язково позначиться на їхній мотивації", — заявив Гросберг.

Розвідник сказав, що резерви ворога закінчуються, оскільки ротація частин з фронту неможлива.

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Дмитро Гриниченко
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