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В Бахмуте ВСУ сковали элитный десант России, резервы оккупантов на исходе — Эстония

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 17:39
В Бахмуте ВСУ сковали элитный десант России, резервы оккупантов на исходе — Эстония - Фото
Марго Гросберг (Фото: скриншот с видео)

В Бахмуте Вооруженные Силы Украины сковали элитные десантные части России, резервы оккупантов заканчиваются. Об этом сообщил глава разведки Эстонии Марго Гросберг на брифинге 14 июля, цитирует его ERR.

По его словам, украинские подразделения смогли захватить ключевые участки к северу и югу от Бахмута, что позволяет брать город и ведущие в него дороги под огневой контроль. 
Он отметил, что из-за этого снабжение россиян в Бахмуте усложнилось. 

"Российские воздушно-десантные войска, дислоцированные в Бахмуте с весны, до сих пор связаны в городе и несут потери, нет возможности отправить их оттуда в другие места или в резерв. ВДВ — это элитное подразделение, бойцы которого обладают высоким боевым духом и волей к бою, такое истощение обязательно скажется на их мотивации", — заявил Гросберг. 

Разведчик сказал, что резервы врага на исходе, так как ротация частей с фронта невозможна. 

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Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбассразведкаэстониябахмутМарго Гросберг
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