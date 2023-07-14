В Бахмуте ВСУ сковали элитный десант России, резервы оккупантов на исходе — Эстония

В Бахмуте Вооруженные Силы Украины сковали элитные десантные части России, резервы оккупантов заканчиваются. Об этом сообщил глава разведки Эстонии Марго Гросберг на брифинге 14 июля, цитирует его ERR.

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По его словам, украинские подразделения смогли захватить ключевые участки к северу и югу от Бахмута, что позволяет брать город и ведущие в него дороги под огневой контроль.

Он отметил, что из-за этого снабжение россиян в Бахмуте усложнилось.

"Российские воздушно-десантные войска, дислоцированные в Бахмуте с весны, до сих пор связаны в городе и несут потери, нет возможности отправить их оттуда в другие места или в резерв. ВДВ — это элитное подразделение, бойцы которого обладают высоким боевым духом и волей к бою, такое истощение обязательно скажется на их мотивации", — заявил Гросберг.

Разведчик сказал, что резервы врага на исходе, так как ротация частей с фронта невозможна.

13 июля представитель Восточной группировки войск сообщил, что ВСУ делают все возможное, чтобы взять под контроль господствующие высоты в районе Бахмута.

14 июля Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны успешно отразили вражеские атаки на востоке, в частности под Бахмутом, и продолжили наступательную операцию на юге.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 550 российских оккупантов, уничтожили 24 артиллерийские системы и два средства ПВО.

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