Генштаб: За сутки произошло 39 боевых столкновений с врагом – карта

Силы обороны Украины в субботу, 15 июля, продолжали наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщил в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. В то же время на восточном участке фронта – Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления – произошло 39 боевых столкновений.

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"[Украинские военные] закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение по артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – говорится в сводке о ходе контрнаступления.

Россияне пытаются наступать на востоке сразу в нескольких районах.

На Купянском направлении украинские войска держат оборону. За прошедшие сутки противник там наступал южнее Новоселовского (трасса Сватово – Купянск).

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого (Бахмутский район).

На Бахмутском направлении украинские военные отразили вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского.

Также россияне наступали в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения войск противника. Также в течение суток удалось уничтожить семь разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два состава боеприпасов, пять артиллерийских средств на огневых позициях, четыре района сосредоточения войск, четыре станции РЭБ, два средства противовоздушной обороны и еще три важных объекта противника (какие именно – не уточняется).

Глава разведки Эстонии Марго Гросберг сообщил, что в Бахмуте ВСУ сковали элитные десантные части РФ, резервы оккупантов заканчиваются.

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