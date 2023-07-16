UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: За сутки произошло 39 боевых столкновений с врагом – карта

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 06:50
Генштаб: За сутки произошло 39 боевых столкновений с врагом – карта - Фото
30 отдельная механизированная бригада ВСУ на Бахмутском направлении (Фото: EPA/Stringer)

Силы обороны Украины в субботу, 15 июля, продолжали наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщил в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. В то же время на восточном участке фронта – Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления – произошло 39 боевых столкновений.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
"[Украинские военные] закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение по артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – говорится в сводке о ходе контрнаступления.

Россияне пытаются наступать на востоке сразу в нескольких районах.

На Купянском направлении украинские войска держат оборону. За прошедшие сутки противник там наступал южнее Новоселовского (трасса Сватово – Купянск).

Генштаб: За сутки произошло 39 боевых столкновений с врагом – карта

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого (Бахмутский район).

Генштаб: За сутки произошло 39 боевых столкновений с врагом – карта

На Бахмутском направлении украинские военные отразили вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки.

Генштаб: За сутки произошло 39 боевых столкновений с врагом – карта

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского.

Генштаб: За сутки произошло 39 боевых столкновений с врагом – карта

Также россияне наступали в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.

Генштаб: За сутки произошло 39 боевых столкновений с врагом – карта

Авиация Сил обороны в сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения войск противника. Также в течение суток удалось уничтожить семь разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два состава боеприпасов, пять артиллерийских средств на огневых позициях, четыре района сосредоточения войск, четыре станции РЭБ, два средства противовоздушной обороны и еще три важных объекта противника (какие именно – не уточняется).

Читайте также: Минобороны Британии показало, как тренирует украинскую пехоту для войны с РФ

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанаступлениегенштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 