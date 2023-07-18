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Сырский: Быстрые результаты в наступлении почти невозможны. Вернуть Бахмут — дело чести

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 13:31
Сырский: Быстрые результаты в наступлении почти невозможны. Вернуть Бахмут — дело чести - Фото
Александр Сырский (Фото: ВСУ)

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что быстрые результаты нынешнего наступления Вооруженных Сил Украины "практически невозможны". Об этом он сообщил в интервью BBC.

По его словам, Украина хотела бы получить очень быстрые результаты, но "на самом деле это практически невозможно". 
Он отметил, что старается отвоевать Бахмут у россиян. 
"На востоке, как и на юге, территория насыщена минами и оборонительными заграждениями. У россиян много опорных пунктов. Поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы", — сказал Сырский.
Генерал назвал преимуществом Украины единство военного руководства и доверие солдат друг к другу. 

Также военачальник назвал "делом чести" возвращение Бахмута. 

"Мы потеряли многих наших братьев, наших военнослужащих, когда защищали Бахмут, поэтому мы просто обязаны вернуть его", — резюмировал командующий. 

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Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбассзапорожская областьнаступлениебахмуталександр сырский
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