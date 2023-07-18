Сырский: Быстрые результаты в наступлении почти невозможны. Вернуть Бахмут — дело чести
18.07.2023, 13:31
Александр Сырский (Фото: ВСУ)
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что быстрые результаты нынешнего наступления Вооруженных Сил Украины "практически невозможны". Об этом он сообщил в интервью BBC.
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По его словам, Украина хотела бы получить очень быстрые результаты, но "на самом деле это практически невозможно".
Он отметил, что старается отвоевать Бахмут у россиян.
"На востоке, как и на юге, территория насыщена минами и оборонительными заграждениями. У россиян много опорных пунктов. Поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы", — сказал Сырский.
Генерал назвал преимуществом Украины единство военного руководства и доверие солдат друг к другу.
Также военачальник назвал "делом чести" возвращение Бахмута.
"Мы потеряли многих наших братьев, наших военнослужащих, когда защищали Бахмут, поэтому мы просто обязаны вернуть его", — резюмировал командующий.
- 17 июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщал, что россияне пытались вернуть утраченное положение в северной части под Старомайорским.
- Сырский заявил, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении.
- На Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, более 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.
- Россияне начали наступать на Купянском направлении 15 июля. У них две задачи – Минобороны.
- Утром 18 июля Генштаб сообщил, что ВСУ имеют успех на юге – в направлении Пологов и Бердянска.
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