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Почти как пик в Афганистане. Россия завела более 900 танков под Лиман и Купянск – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 18:56
Почти как пик в Афганистане. Россия завела более 900 танков под Лиман и Купянск – ВСУ - Фото
Иллюстративное фото - ресурс окупантов

В настоящее время на Лимано-Купянском направлении сосредоточено около 100 000 россиян, что всего на 20 000 меньше, чем было в Афганистане советских войск "на пике". Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он отметил, что на Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, более 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.

Череватый отметил, что во время войны в Афганистане в период наибольшей концентрации советских войск там было около 120 000 военных СССР.

По словам спикера ВСУ, на Лимано-Купянском направлении сосредоточены десантные подразделения РФ, лучшие российские мотопехотные подразделения, в качестве поддержки там также находятся резервисты из БАРС, территориальные войска, частные военные компании, роты Шторм-Z.

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"Сосредоточивают все для того, чтобы прорвать нашу оборону. Наши воины достойно и стойко держат оборону, не дают врагу окончательно перехватить инициативу, поэтому наносят ему постоянные удары", – отметил Череватый.

Он добавил, что россияне сосредоточили свои силы на этом направлении, чтобы хотя бы где-то попытаться показать результаты, так как на Бахмутском направлении Силы обороны уже перехватили инициативу.

  • 3 июля Череватый сообщал, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, две трети из которых сосредоточены на Лимано-Купянском направлении.
  • Активно наступать на Купянском направлении Харьковской области россияне начали с конца прошлой недели, сообщили в Минобороны.

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Оксана Житнюк
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войнакупянскЛиманСергей Череватый
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