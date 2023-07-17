Минобороны: РФ начала активно наступать в районе Купянска. Ситуация сложная, тяжелые бои

Российские оккупанты с конца прошлой недели начали активно наступать на Купянском направлении Харьковской области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, в районе Купянска россияне пытаются найти слабые места в обороне Вооруженных Сил Украины, активно штурмуют вблизи Масютовки и Новоселовского, чтобы вытеснить украинских воинов за реку Оскол.

Она отметила, что враг пытается вернуть утраченные позиции и заставить украинское командование перебрасывать резервы, ВСУ стоят в обороне, оказывают мощное сопротивление — ситуация сложная, идут тяжелые бои.

В районе Кременной противник пытался вытеснить Силы обороны из Серебрянского леса, но безуспешно. Под Бахмутом идет наступление, на южном фланге есть ежедневное продвижение - за неделю освобождено 7 кв. км территории за последние семь дней.

Смотрите также: Крымский мост. Оккупанты заявили о чрезвычайном происшествии и перекрыли движение – видео, фото

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.