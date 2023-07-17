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Минобороны: РФ начала активно наступать в районе Купянска. Ситуация сложная, тяжелые бои

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 11:28
Минобороны: РФ начала активно наступать в районе Купянска. Ситуация сложная, тяжелые бои - Фото
Анна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Российские оккупанты с конца прошлой недели начали активно наступать на Купянском направлении Харьковской области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, в районе Купянска россияне пытаются найти слабые места в обороне Вооруженных Сил Украины, активно штурмуют вблизи Масютовки и Новоселовского, чтобы вытеснить украинских воинов за реку Оскол. 

Она отметила, что враг пытается вернуть утраченные позиции и заставить украинское командование перебрасывать резервы, ВСУ стоят в обороне, оказывают мощное сопротивление — ситуация сложная, идут тяжелые бои. 

В районе Кременной противник пытался вытеснить Силы обороны из Серебрянского леса, но безуспешно. Под Бахмутом идет наступление, на южном фланге есть ежедневное продвижение -  за неделю освобождено 7 кв. км территории за последние семь дней. 

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Дмитрий Гриниченко
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