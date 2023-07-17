Минобороны: РФ начала активно наступать в районе Купянска. Ситуация сложная, тяжелые бои
Российские оккупанты с конца прошлой недели начали активно наступать на Купянском направлении Харьковской области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, в районе Купянска россияне пытаются найти слабые места в обороне Вооруженных Сил Украины, активно штурмуют вблизи Масютовки и Новоселовского, чтобы вытеснить украинских воинов за реку Оскол.
Она отметила, что враг пытается вернуть утраченные позиции и заставить украинское командование перебрасывать резервы, ВСУ стоят в обороне, оказывают мощное сопротивление — ситуация сложная, идут тяжелые бои.
В районе Кременной противник пытался вытеснить Силы обороны из Серебрянского леса, но безуспешно. Под Бахмутом идет наступление, на южном фланге есть ежедневное продвижение - за неделю освобождено 7 кв. км территории за последние семь дней.
- 14 июля в Генштабе сообщили об успехе украинских защитников под Бахмутом в направлении Белая Гора – Андреевка.
- 16 июля в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжили наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, на востоке за сутки произошло 39 боестолкновений.
- В тот же день командир бригады "Азов" подполковник Денис "Редис" Прокопенко впервые по возвращении из российского плена встретился с личным составом.
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