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Міноборони: РФ почала активно наступати у районі Куп'янська. Ситуація складна, тяжкі бої

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 11:28
Міноборони: РФ почала активно наступати у районі Куп'янська. Ситуація складна, тяжкі бої - Фото
Ганна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Російські окупанти з кінця минулого тижня почали активно наступати на Куп'янському напрямку Харківської області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, у районі Куп'янська росіяни намагаються знайти слабкі місця в обороні Збройних Сил України, активно штурмують поблизу Масютівки та Новоселівського, щоб витіснити українських воїнів за річку Оскіл.

Вона зазначила, що ворог намагається повернути втрачені позиції та змусити українське командування перекидати резерви, ЗСУ стоять в обороні, чинять потужний опір — ситуація складна, тривають важкі бої.

У районі Кремінної противник намагався витіснити Сили оборони із Серебрянського лісу, але безуспішно. Під Бахмутом йде наступ, на південному фланзі є щоденний поступ – за тиждень звільнено 7  кв км території за останні сім днів.

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Дмитро Гриниченко
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