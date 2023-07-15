Российские отряды Шторм-Z "получили на орехи" от Сил обороны под Марьинкой – спикер ВСУ

За прошедшие сутки почти все боестолкновения, которые были на фронте, пришлись на район Марьинки – Силы обороны там нанесли удар по оккупантам из Шторма-Z. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийкого направления Валерий Шершень.

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По его словам, всего за прошедшие сутки россияне 16 раз атаковали позиции украинских сил, 14 из них – в районе Марьинки.

"В частности, на направлении Александровка – Марьинка получили на орехи отряды Шторм. Также зафиксировано 536 вражеских обстрелов", – сообщил Шершень.

На Авдеевском направлении, как сообщил спикер ВСУ, враг вел наступательные действия в районе Первомайского – безуспешно.

"Продолжается разноплановая работа, в том числе по уничтожению потенциала и материально-технической базы врага. В результате эффективного комплексного огневого поражения в войсках агрессора наблюдается постоянное ухудшение морально-психологического состояния личного состава", – сообщил Шершень.

По его словам, военные РФ отказываются от выполнения боевых задач.

Санитарные потери РФ за минувшие сутки на Таврийском направлении составили 156 оккупантов, безвозвратные – 55 россиян.

В конце июня остатки оккупантов из разгромленной Силами обороны Украины роты Шторм-Z записали видеообращение, в котором заявили, что отказываются воевать дальше и сдаются военной полиции РФ.

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