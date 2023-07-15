Російські загони Шторм-Z "отримали на горіхи" від Сил оборони під Мар’їнкою – речник ЗСУ

Протягом минулої доби майже всі боєзіткнення, що були на фронті, припали на район Мар’їнки – Сили оборони там завдали удару по окупантах зі Шторму-Z. Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

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За його словами, загалом протягом минулої доби росіяни 16 разів атакували позиції українських сил, 14 із них – в районі Мар’їнки.

"Зокрема, на напрямку Олександрівка – Мар’їнка отримали на горіхи загони Шторм. Також зафіксовано 536 ворожих обстрілів", – повідомив Шершень.

На Авдіївському напрямку, як повідомив речник ЗСУ, ворог вів наступальні дії в районі Первомайського – безуспішно.

"Триває різнопланова робота, у тому числі щодо нищення потенціалу та матеріально-технічної бази ворога. У результаті ефективного комплексного вогневого ураження у військах агресора спостерігається постійне погіршення морально-психологічного стану особового складу", – повідомив Шершень.

За його словами, військові РФ відмовляються від виконання бойових завдань.

Санітарні втрати РФ за минулу добу на Таврійському напрямку склали 156 окупантів, безповоротні – 55 росіян.

Наприкінці червня залишки окупантів із розгромленої Силами оборони України роти Шторм-Z записали відеозвернення, в якому заявили, що відмовляються воювати далі та здаються військовій поліції РФ.

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