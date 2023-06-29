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"Нас обнуляють". Залишки однієї з рот росіян Шторм Z відмовилися продовжувати воювати – відео видео

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29.06.2023, 14:48
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Залишки окупантів із розгромленої Силами оборони України роти Шторм Z записали відеозвернення, в якому заявили, що відмовляються воювати далі та здаються військовій поліції РФ.

За словами одного з окупантів, спочатку їх було 150 осіб, а на відео – "залишки пацанів" після запеклих боїв.

Росіянин поскаржився, що на передову їм не постачали боєкомплект, продукти та воду.

"Не вивозили трьохсотих, досі там гниють двохсоті. Ніхто просто не забирає. Віддають жахливі накази, які не варто було б виконувати. Ми взагалі вважаємо, що нас просто обнуляють", – сказав окупант.

Він також поскаржився, що за три місяці окупанти зі Шторму Z жодного разу не отримали жодних виплат.

Наразі, за його словами, окупантів знову відправляють у "м'ясорубку", але вони відмовляються йти виконувати бойові завдання та здаються до рук військової поліції РФ.

Легіон Свобода Росії, який воює проти РФ, у відповідь на відеозвернення Шторму Z закликав росіян долучатися до руху опору: "Що нас більше, то швидше могилізацію буде закінчено — а разом із нею злочинний режим Кремля".

  • Штурмові роти "Z" були створені за наказом російського диктатора Путіна і, як і підрозділи "вагнерівців", сформовані із засуджених.
  • 15 червня в ГУР заявили, що Росія розпускає штурмові загони "Z" через катастрофічні втрати й неефективність.
  • Загін окупантів Шторм Z мав посилити армію РФ на Мар'їнському напрямку, але зазнав великих втрат і відводиться на відновлення.

Читайте також: Офіцер 3 ОШБр про "Шторм Z" та кадровиків РФ: Накачані пропагандою, бояться здаватися в полон

Оксана Житнюк
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