Росія розпускає штурмові загони "Z": катастрофічні втрати та неефективність – ГУР
Російські окупанти вирішили розформувати штурмові роти російських окупантів "Шторм Z" та перевести їх учасників у інший підрозділ. Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони.
Штурмові роти "Z" були створені за наказом російського диктатора Путіна і сформовані із засуджених осіб.
Їх створили для ведення наступальних дій та міських боїв в агресивній війні РФ проти України.
ГУР зазначає, що на практиці ці підрозділи показали "вкрай низьку" боєздатність.
"Серед зеків-окупантів процвітає алкоголізм, мародерство, а також дезертирство ― зокрема й через катастрофічні втрати", – йдеться у повідомленні.
Наразі військове керівництво РФ створило спецкомісію для перегрупування та доукомплектації засудженими особами так званого "Добровольчого корпусу" росіян, утверджает ГУР.
Її очолив заступник начальника штабу окупаційних військ РФ в Україні генерал-майор Олег Польгуєв.
За наказом, комісія має відібрати близько 2000 осіб з числа "спецконтингенту" колишніх в'язнів, провести з ними вишкіл на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, та перекинути їх у зону бойових дій, пише ГУР.
Зазначається, що для членів цієї спецкомісії передбачена посилена охорона на тимчасово окупованих територіях України.
За дисципліною серед "зеків-добровольців" стежитимуть групи військової поліції РФ.
- 12 червня 2023 року СБУ поширило відео допиту полоненого співробітника ФСБ, який керував загороджувальним загоном, котрий не давав відступати окупантам зі "Шторм Z".
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