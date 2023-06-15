Росія розпускає штурмові загони "Z": катастрофічні втрати та неефективність – ГУР

Російські окупанти вирішили розформувати штурмові роти російських окупантів "Шторм Z" та перевести їх учасників у інший підрозділ. Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Штурмові роти "Z" були створені за наказом російського диктатора Путіна і сформовані із засуджених осіб.

Їх створили для ведення наступальних дій та міських боїв в агресивній війні РФ проти України.

ГУР зазначає, що на практиці ці підрозділи показали "вкрай низьку" боєздатність.

"Серед зеків-окупантів процвітає алкоголізм, мародерство, а також дезертирство ― зокрема й через катастрофічні втрати", – йдеться у повідомленні.

Наразі військове керівництво РФ створило спецкомісію для перегрупування та доукомплектації засудженими особами так званого "Добровольчого корпусу" росіян, утверджает ГУР.

Її очолив заступник начальника штабу окупаційних військ РФ в Україні генерал-майор Олег Польгуєв.

За наказом, комісія має відібрати близько 2000 осіб з числа "спецконтингенту" колишніх в'язнів, провести з ними вишкіл на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, та перекинути їх у зону бойових дій, пише ГУР.

Зазначається, що для членів цієї спецкомісії передбачена посилена охорона на тимчасово окупованих територіях України.

За дисципліною серед "зеків-добровольців" стежитимуть групи військової поліції РФ.

12 червня 2023 року СБУ поширило відео допиту полоненого співробітника ФСБ, який керував загороджувальним загоном, котрий не давав відступати окупантам зі "Шторм Z".

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