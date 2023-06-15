Россия распускает штурмовые отряды "Z": катастрофические потери и неэффективность – ГУР

Российские оккупанты решили расформировать штурмовые роты российских окупантов "Шторм Z" и перевести их участников в другое подразделение. Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны.

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Штурмовые роты "Z" были созданы по приказу российского диктатора Путина и сформированы из осужденных.

Они были созданы для ведения наступательных действий и городских боев в агрессивной войне РФ против Украины.

ГУР отмечает, что на практике эти подразделения показали "крайне низкую" боеспособность.

"Среди зэков-оккупантов процветает алкоголизм, мародерство, а также дезертирство ― в том числе из-за катастрофических потерь", – говорится в сообщении.

В настоящее время военное руководство РФ создало спецкомиссию по перегруппировке и доукомплектации осужденными лицами так называемого "Добровольческого корпуса" россиян, утверждает ГУР.

Ее возглавил заместитель начальника штаба оккупационных войск РФ в Украине генерал-майор Олег Польгуев.

Согласно приказу, комиссия должна отобрать около 2000 человек из числа "спецконтингента" бывших заключенных, провести с ними обучение на полигонах, расположенных на временно оккупированных территориях Украины, и перебросить их в зону боевых действий.

Отмечается, что для членов этой спецкомиссии предусмотрена усиленная охрана на временно оккупированных территориях Украины.

За дисциплиной среди "зэков-добровольцев" будут следить группы военной полиции РФ.

12 июня 2023 года СБУ распространило видео допроса пленного сотрудника ФСБ, руководившего заградительным отрядом, не дававшего отступать оккупантам из "Шторм Z".

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