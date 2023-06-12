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Пулеметчик из ФСБ рассказал, как не давал отступать оккупантам "Шторма Z" – видео допроса видео

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 17:35
Видео: СБУ
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Служба безопасности Украины распространила видео допроса сотрудника Федеральной службы безопасности РФ, руководившего заградительным отрядом российских оккупантов.

Отмечается, что пленный является пулеметчиком отдельной роты комендатуры ФСБ.

"Стояли на второй линии и не давали отступать "Шторму Z". Приказ был при их отступлении бить на поражение", – сказал он.

Так называемые роты "Шторм Z" создаются Министерством обороны РФ из людей, имеющих проблемы с законом, но не отбывавших наказание за решеткой.

В плен попал оккупант из "Шторма Z", который "боялся, что его убьют свои" на второй линии обороны, поэтому сдался в плен украинским защитникам.

"После прибытия туда [на позицию], ничего не объяснив, нас сунули в посадку и сказали прятаться просто от "птичек". Это квадрокоптеры. В случае бегства нам сказали, что сзади стоят заградотряды... Расстреливают всех, кто будет убегать", – рассказал оккупант.

Также СБУ распространила перехват, на котором командир одного из заградотрядов на "горячем" участке фронта рассказывает о своем приказе.

"Держим намертво оборону: все пулеметчики, гранатометчики… минометов надо навезти. "Мавики" все в воздух поднять. Как принял? "Z" ["Шторм Z"] ты полностью задействуешь, в твоем распоряжении. У них шагу назад вообще нету, только вперед. Если что, разрешено "обнулять" тебе. Под мою ответственность", – сказал он.

  • 17 мая 2023 года спикер Восточной группировки войск заявил, что из-за проблем с личным составом армия России использует роты "Шторм Z".

Читайте также: Перехват СБУ подтвердил: Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа оккупантов – аудио

Артём Джерипа
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