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Перехват СБУ подтвердил: Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа оккупантов – аудио видео

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 10:06
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Перехват Службы безопасности Украины подтвердил, что Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа оккупантов. Соответствующее аудио опубликовала СБУ.

Оккупанты хотели шантажировать Украину подрывом дамбы и устроили техногенную катастрофу на юге страны.

Об этом россияне рассказывают друг другу в телефонном разговоре, который удалось перехватить СБУ.

"Там не они (украинская сторона. – Прим. СБУ) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше чем они планировали", – рассказывает российский военный.

Он также описывает последствия катастрофы, которые пытаются скрыть в России – повышение уровня воды, затопление территорий и разрушения.

"Там основная проблема в том, что эта ГЭС, она, оказывается, охлаждает реактор ихний какой-то атомный", – сказал оккупант.

Его собеседник-россиянин заявил, что "нормально, сами себе натворили".

На что оккупант ответил, что "это не их, это наши сделали".

Он рассказал, что ниже дамбы был сафари-парк, "тысячи животных погибли".

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Наталья Медведева
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