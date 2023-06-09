Перехват Службы безопасности Украины подтвердил, что Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа оккупантов. Соответствующее аудио опубликовала СБУ.
Оккупанты хотели шантажировать Украину подрывом дамбы и устроили техногенную катастрофу на юге страны.
Об этом россияне рассказывают друг другу в телефонном разговоре, который удалось перехватить СБУ.
"Там не они (украинская сторона. – Прим. СБУ) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше чем они планировали", – рассказывает российский военный.
Он также описывает последствия катастрофы, которые пытаются скрыть в России – повышение уровня воды, затопление территорий и разрушения.
"Там основная проблема в том, что эта ГЭС, она, оказывается, охлаждает реактор ихний какой-то атомный", – сказал оккупант.
Его собеседник-россиянин заявил, что "нормально, сами себе натворили".
На что оккупант ответил, что "это не их, это наши сделали".
Он рассказал, что ниже дамбы был сафари-парк, "тысячи животных погибли".
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- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на оккупированной части Херсонской области катастрофическая.
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