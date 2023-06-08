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Как выглядят Голая Пристань, Энергодар и Любимовка после подрыва ГЭС: спутниковые фото

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 23:44
Как выглядят Голая Пристань, Энергодар и Любимовка после подрыва ГЭС: спутниковые фото - Фото
Фото - ГСЧС

Появились кадры последствий подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции. Фото, сделанные со спутника над тремя населенными пунктами юга Украины, опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик.

Аналитик показал кадры до и после подрыва ГЭС. На фото – Голая Пристань, Энергодар и Любимовка.

Как выглядят Голая Пристань, Энергодар и Любимовка после подрыва ГЭС: спутниковые фото

Как выглядят Голая Пристань, Энергодар и Любимовка после подрыва ГЭС: спутниковые фото
  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
  • Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.
  • Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
  • В Днепр попало более 150 тонн машинного масла.

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Оксана Житнюк
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