Как выглядят Голая Пристань, Энергодар и Любимовка после подрыва ГЭС: спутниковые фото
08.06.2023, 23:44
Фото - ГСЧС
Появились кадры последствий подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции. Фото, сделанные со спутника над тремя населенными пунктами юга Украины, опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик.
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Аналитик показал кадры до и после подрыва ГЭС. На фото – Голая Пристань, Энергодар и Любимовка.
The water line near Zaporizhzhia Nuclear Power Plant is receding due to the destruction of the Kakhovka dam, new satellite imagery of Ukraine shows. pic.twitter.com/qnhLvYBqZj— Brady Africk (@bradyafr) June 8, 2023
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
- В Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
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