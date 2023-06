Как выглядят Голая Пристань, Энергодар и Любимовка после подрыва ГЭС: спутниковые фото

Появились кадры последствий подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции. Фото, сделанные со спутника над тремя населенными пунктами юга Украины, опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик.

Аналитик показал кадры до и после подрыва ГЭС. На фото – Голая Пристань, Энергодар и Любимовка.

The water line near Zaporizhzhia Nuclear Power Plant is receding due to the destruction of the Kakhovka dam, new satellite imagery of Ukraine shows. pic.twitter.com/qnhLvYBqZj