Як виглядають Гола Пристань, Енергодар та Любимівка після підриву ГЕС: супутникові фото
08.06.2023, 23:44
Фото - ДСНС
З'явилися кадри наслідків підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Фото, зроблені зі супутника над трьома населеними пунктами півдня України, опублікував у Twitter OSINT-аналітик Бреді Ефрик.
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Аналітик показав кадри до та після підриву ГЕС. На фото – Гола Пристань, Енергодар та Любимівка.
The water line near Zaporizhzhia Nuclear Power Plant is receding due to the destruction of the Kakhovka dam, new satellite imagery of Ukraine shows. pic.twitter.com/qnhLvYBqZj— Brady Africk (@bradyafr) June 8, 2023
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.
- Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.
- У Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.
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