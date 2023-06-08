Як виглядають Гола Пристань, Енергодар та Любимівка після підриву ГЕС: супутникові фото

З'явилися кадри наслідків підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Фото, зроблені зі супутника над трьома населеними пунктами півдня України, опублікував у Twitter OSINT-аналітик Бреді Ефрик.

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Аналітик показав кадри до та після підриву ГЕС. На фото – Гола Пристань, Енергодар та Любимівка.

The water line near Zaporizhzhia Nuclear Power Plant is receding due to the destruction of the Kakhovka dam, new satellite imagery of Ukraine shows. pic.twitter.com/qnhLvYBqZj — Brady Africk (@bradyafr) June 8, 2023

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.

Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

У Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

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