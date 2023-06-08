RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Як виглядають Гола Пристань, Енергодар та Любимівка після підриву ГЕС: супутникові фото

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 23:44
Як виглядають Гола Пристань, Енергодар та Любимівка після підриву ГЕС: супутникові фото - Фото
Фото - ДСНС

З'явилися кадри наслідків підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Фото, зроблені зі супутника над трьома населеними пунктами півдня України, опублікував у Twitter OSINT-аналітик Бреді Ефрик.

Аналітик показав кадри до та після підриву ГЕС. На фото – Гола Пристань, Енергодар та Любимівка.

Як виглядають Гола Пристань, Енергодар та Любимівка після підриву ГЕС: супутникові фото

Як виглядають Гола Пристань, Енергодар та Любимівка після підриву ГЕС: супутникові фото
  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
  • Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.
  • Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.
  • У Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

Дивіться також: Тероризм. Росіяни вдарили по центру Херсона, поки людей рятували від води – фото, відео

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
херсонська областьсупутниккатастрофахерсонзатопленняГЕСпідтопленнякаховська гесекоцидгола пристань
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 