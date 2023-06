Як виглядають Гола Пристань, Енергодар та Любимівка після підриву ГЕС: супутникові фото

З'явилися кадри наслідків підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Фото, зроблені зі супутника над трьома населеними пунктами півдня України, опублікував у Twitter OSINT-аналітик Бреді Ефрик.

Аналітик показав кадри до та після підриву ГЕС. На фото – Гола Пристань, Енергодар та Любимівка.

The water line near Zaporizhzhia Nuclear Power Plant is receding due to the destruction of the Kakhovka dam, new satellite imagery of Ukraine shows. pic.twitter.com/qnhLvYBqZj