Україна та Європа висунули свої вимоги перед переговорами з Путіним – WSJ

План був представлений на зустрічі радників з нацбезпеки у Великій Британії

Дональд Трамп і Володимир Путін (Фото: EPA)

Україна та європейські партнери висунули свої пропозиції до майбутнього саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на двох неназваних європейських чиновників.

План був представлений на зустрічі за участю радників з національної безпеки України, Сполучених Штатів та європейських країн у Великій Британії.

Україна та Європа відхилили російську пропозицію обміняти утримувані Україною частини Донецької області на припинення вогню. Вони наполягають на безумовному припиненні вогню перед будь-якими подальшими кроками.

"Не можна розпочинати процес у розпалі бойових дій", – заявив один зі співрозмовників видання.

Україно-європейський план не виключає "обмін територіями", але на взаємній основі. Тобто якщо Україна виведе свої війська з деяких регіонів, Росія повинна вивести свої з інших.

Окрім того, наголошується, що будь-які територіальні поступки України мають бути підкріплені надійними гарантіями безпеки, зокрема потенційним членством України в НАТО.

За словами співрозмовників видання, цей план був запропонований як основа для переговорів Трампа і Путіна та має окреслити червоні лінії України у будь-яких подальших контактах із Кремлем.

Також європейські партнери вкотре підкреслили, що будь-які рішення щодо України не можуть ухвалюватися без участі Києва і що Європа продовжить надавати допомогу, незалежно від позиції США.