Велика Британія підтвердила зустріч радників з нацбезпеки України, США та країн Європи

У Великій Британії у суботу, 9 серпня відбудеться зустріч за участю радників з національної безпеки України, Сполучених Штатів та європейських країн, на якій буде обговорюватися кроки для сталого припинення російсько-української війни. Про це повідомляє британський урядовий портал.

Зустріч прийматимуть британський міністр закордонних справ Девід Леммі та віцепрезидент США Джей Ді Венс, який зараз перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.

"Це буде життєво важливий форум для обговорення прогресу у забезпеченні справедливого та міцного миру", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Володимир Зеленський обговорили заплановану зустріч телефоном.

"Обидва лідери привітали бажання президента Трампа покласти край цій варварській війні та погодилися, що ми повинні продовжувати тиснути на Путіна, щоб він припинив його незаконну війну", – заявили у пресслужбі британського уряду.

Як повідомив Зеленський після розмови зі Стармером, Україна та Велика Британія "однаково бачать необхідність дійсно сталого миру та небезпеку російського плану звести все до обговорення неможливого".

Він додав, що потрібні "чіткі кроки та максимум координації з партнерами".

За даними ВВС, зустріч відбудеться в Чівнінгу, офіційній заміській резиденції Леммі у графстві Кент, де зараз проживає Венс з родиною. Зустріч, ймовірно, скликали на прохання США.