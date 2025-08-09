Зеленський поговорив з лідерами європейських країн перед зустріччю Трампа і Путіна
Президент Володимир Зеленський впродовж 9 серпня провів низку телефонних розмов з лідерами європейських країн, під час яких було досягнуте спільне бачення подальших кроків України та європейських партнерів для припинення російсько-української війни. Про це президент написав у Telegram.
Зеленський подякував за підтримку прем’єр-міністру Британії Кіру Стармеру, прем’єр-міністру Естонії Крістену Міхалу, прем’єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен, президенту Франції Емманюелю Макрону, а також премʼєр-міністру Іспанії Педро Санчесу та президенту Фінляндії Александру Стуббу.
Він проінформував співбесідників про ситуацію в дипломатії та контакти з партнерами, а також поділився баченням того, якими мають бути наступні кроки.
"Зараз головне, щоб Росія знову нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов", – сказав він у розмові з Санчесом.
Президент додав, що має із прем'єр-міністром Іспанії однаковий погляд на роль Європи у мирному процесі.
"Голос Європи обовʼязково має бути врахований", – наголосив він.
Зеленський також повідомив, що партнери координують позиції для максимально продуктивної спільної роботи з США.
"Важливо, що Америка має рішучість та можливість завершити війну, і ми вітаємо те, що президент Трамп прагне закінчити вбивства. І щоб відповісти Росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі, маємо діяти мудро та скоординовано", – заявив він у розмові зі Стуббом.
- 9 серпня Зеленський заявив, що Україна не буде "дарувати землю окупантам", однак повномасштабну війну потрібно закінчувати, й зробити це має саме Росія.
- Також у цей день він завив, що Україна не бачить змін у позиції росіян, які свідчили б про її бажання реального завершення війни.
- Велика Британія у суботу, 9 серпня, приймає зустріч за участю радників з національної безпеки України, Сполучених Штатів та європейських країн, на якій мають обговорюватися кроки для сталого припинення російсько-української війни.
- Зустріч Трампа із Путіним має відбутися 15 серпня.
