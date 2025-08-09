Зеленський поговорив з лідерами європейських країн перед зустріччю Трампа і Путіна

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський впродовж 9 серпня провів низку телефонних розмов з лідерами європейських країн, під час яких було досягнуте спільне бачення подальших кроків України та європейських партнерів для припинення російсько-української війни. Про це президент написав у Telegram.

Зеленський подякував за підтримку прем’єр-міністру Британії Кіру Стармеру, прем’єр-міністру Естонії Крістену Міхалу, прем’єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен, президенту Франції Емманюелю Макрону, а також премʼєр-міністру Іспанії Педро Санчесу та президенту Фінляндії Александру Стуббу.

Він проінформував співбесідників про ситуацію в дипломатії та контакти з партнерами, а також поділився баченням того, якими мають бути наступні кроки.

"Зараз головне, щоб Росія знову нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов", – сказав він у розмові з Санчесом.

Президент додав, що має із прем'єр-міністром Іспанії однаковий погляд на роль Європи у мирному процесі.

"Голос Європи обовʼязково має бути врахований", – наголосив він.

Зеленський також повідомив, що партнери координують позиції для максимально продуктивної спільної роботи з США.

"Важливо, що Америка має рішучість та можливість завершити війну, і ми вітаємо те, що президент Трамп прагне закінчити вбивства. І щоб відповісти Росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі, маємо діяти мудро та скоординовано", – заявив він у розмові зі Стуббом.