Зеленський: Не бачимо зрушень у російській позиції

Росія пропонує умови, які забезпечать їй зручніші позиції для поновлення війни, вважає президент

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна не бачить змін у позиції росіян, які свідчили б про її бажання реального завершення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Цими днями активність дипломатії надвисока. Втім не бачимо зрушень у російській позиції", – написав він.

Зеленський наголосив, що росіяни так само "не хочуть припиняти вбивства, інвестують у війну і навʼязують ідею "обміну" української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни".

Він зазначив, що усі кроки України та партнерів мають наближати до реального завершення війни, а не до зміни її конфігурації.

Зеленський повідомив, що провів низку телефонних розмов із лідерами держав-партнерів, зокрема з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен та президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Україна, всі партнери готові працювати максимально продуктивно заради реального миру. Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз. Нам усім потрібні справжнє закінчення війни та надійні основи безпеки для України й інших європейських націй", – написав він.