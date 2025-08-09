Зеленский: Мы не видим изменений в позиции России

Россия предлагает условия, которые обеспечат ей более выгодные позиции для возобновления войны, считает президент

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Украина не видит изменений в позиции россиян, которые свидетельствовали бы об их желании реального прекращения войны. Об этом заявил президент Володимир Зеленський.

"В эти дни активность дипломатии очень высока. Однако мы не видим изменений в российской позиции", – написал он.

Зеленский подчеркнул, что россияне также "не хотят прекращать убийства, инвестируют в войну и навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию с последствиями, которые не гарантируют ничего, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны".

Он отметил, что все шаги Украины и партнеров должны приближать к реальному завершению войны, а не к изменению ее конфигурации.

Зеленский сообщил, что провел ряд телефонных разговоров с лидерами государств-партнеров, в частности с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьер-министром Эстонии Кристианом Михаэлем, премьер-министром Дании Метте Фредериксен и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Украина и все партнеры готовы работать максимально продуктивно ради реального мира. Действительно важно, чтобы россиянам не удалось обмануть кого-либо еще раз. Нам всем нужно настоящее прекращение войны и надежные основы безопасности для Украины и других европейских стран", – написал он.