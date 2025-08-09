Зеленский поговорил с лидерами европейских стран перед встречей Трампа и Путина
Президент Владимир Зеленский 9 августа провел ряд телефонных разговоров с лидерами европейских стран, в ходе которых было достигнуто единое видение дальнейших шагов Украины и европейских партнеров для прекращения российско-украинской войны. Об этом президент написал в Telegram.
Зеленский поблагодарил за поддержку премьер-министра Великобритании Кира Стармера, премьер-министра Эстонии Кристена Михала, премьер-министра Дании Метте Фредериксен, президента Франции Эмманюэля Макрона, а также премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Финляндии Александра Стубба.
Он проинформировал собеседников о ситуации в дипломатической сфере и контактах с партнерами, а также поделился своим видением того, какими должны быть следующие шаги.
"Сейчас главное, чтобы Россия снова никому не навязывала своих нереалистичных условий", – сказал он в беседе с Санчесом.
Президент добавил, что у него и премьер-министра Испании одинаковое видение роли Европы в мирном процессе.
"Голос Европы обязательно должен быть учтен", – подчеркнул он.
Зеленский также сообщил, что партнеры координируют позиции для максимально продуктивной совместной работы с США.
"Важно, что Америка обладает решимостью и возможностью завершить войну, и мы приветствуем стремление президента Трампа прекратить убийства. И чтобы ответить России на ее желание затянуть войну и захватить больше территорий, мы должны действовать мудро и согласованно", – заявил он, разговаривая со Стуббом.
- 9 августа Зеленский заявил, что Украина не будет "дарить землю оккупантам", однако полномасштабную войну нужно заканчивать, и сделать это должна именно Россия.
- Также в этот день он заявил, что Украина не видит изменений в позиции россиян, которые свидетельствовали бы о ее желании реального прекращения войны.
- Великобритания в субботу, 9 августа, проводит встречу с участием советников по национальной безопасности Украины, Соединенных Штатов и европейских стран, на которой должны обсуждаться шаги для устойчивого прекращения российско-украинской войны.
- Встреча Трампа и Путина должна состояться 15 августа.
