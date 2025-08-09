Зеленский поговорил с лидерами европейских стран перед встречей Трампа и Путина

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 9 августа провел ряд телефонных разговоров с лидерами европейских стран, в ходе которых было достигнуто единое видение дальнейших шагов Украины и европейских партнеров для прекращения российско-украинской войны. Об этом президент написал в Telegram.

Зеленский поблагодарил за поддержку премьер-министра Великобритании Кира Стармера, премьер-министра Эстонии Кристена Михала, премьер-министра Дании Метте Фредериксен, президента Франции Эмманюэля Макрона, а также премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Финляндии Александра Стубба.

Он проинформировал собеседников о ситуации в дипломатической сфере и контактах с партнерами, а также поделился своим видением того, какими должны быть следующие шаги.

"Сейчас главное, чтобы Россия снова никому не навязывала своих нереалистичных условий", – сказал он в беседе с Санчесом.

Президент добавил, что у него и премьер-министра Испании одинаковое видение роли Европы в мирном процессе.

"Голос Европы обязательно должен быть учтен", – подчеркнул он.

Зеленский также сообщил, что партнеры координируют позиции для максимально продуктивной совместной работы с США.

"Важно, что Америка обладает решимостью и возможностью завершить войну, и мы приветствуем стремление президента Трампа прекратить убийства. И чтобы ответить России на ее желание затянуть войну и захватить больше территорий, мы должны действовать мудро и согласованно", – заявил он, разговаривая со Стуббом.