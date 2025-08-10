У Держприкордонслужбі відповіли на заяву Лукашенка про виведення військ РФ через Київ

Диктатор Білорусі намагається відкинути від себе ту відповідальність, яку його держава має понести, вважає Андрій Демченко

Андрій Демченко (Фото: Facebook-акаунт речника)

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко намагається зняти з себе відповідальність, заявляючи, що нібито Росія виводила свої війська після навчань через територію України, а не здійснила вторгнення. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він назвав заяву диктатора Білорусі "абсурдною".

За його словами, так Лукашенко намагається відкинути від себе ту відповідальність, яку його держава має нести за те, що відкрила свій кордон для російських військ, які здійснили вторгнення в Україну, зокрема з території Білорусі.

"Можливо, цим Лукашенко хоче так забути 24 лютого 2022 року, але звісно, що весь світ, і Україна в першу чергу, ніколи про те не забуде, пригадуючи, як саме з Білорусі російські війська також зайшли на територію нашої країни", – сказав Демченко.

Він назвав кордон з Білоруссю "важливим", як і з Росією.

"Ми розуміємо, що в будь-який момент вони вигадають знову якусь казку, якою будуть прикриватися, і, власне, ми маємо нарощувати наші оборонні можливості по кордону з Білоруссю", – акцентував речник.

Він нагадав, що по всій протяжності це понад 1000 км від Волині до Чернігівської області.

Демченко наголосив, що наразі змін по лінії кордону військові не відмічають. Ситуація залишається контрольованою.

В інтерв’ю журналісту Time Саймону Шустеру, яке вийшло 8 серпня, Лукашенко заявив, що нібито не знав про заплановане вторгнення Росії в Україну.

За його словами, він нібито дізнався про початок повномасштабної війни із заяви російського диктатора Володимира Путіна. Він згадав про білорусько-російські навчання, які проходили перед вторгненням.

Лукашенко стверджує, що росіяни нібито почали виводити війська.

"Вони почали виводити війська. Це, якщо ви уявляєте Гомель, на південь. Десь літаком, але переважно залізницею. Це практично на кордоні з Україною. Якоїсь миті повернули на південь, направо", – пояснив диктатор.

За його словами, росіяни пройшли "старою дорогою Ленінград–Одеса й зайшли в Україну".

"Під час цього виведення. Але це буквально кілька годин. Я завжди так говорю, знаєте, а війська були зі Східного округу. А чому війська Росії через Київ пішли на схід Росії, чому Путін виводив їх через Київ у Росію. Але це до Зеленського питання та Путіна", – заявив він.

7 серпня 2025 року зовнішня розвідка попередила, що Лукашенко хоче розширити повноваження армії для придушення протестів.

8 серпня прикордонники повідомили, що Росія відправила до Білорусі незначну кількість військових для проведення спільних навчань, цього не вистачить для наступу.