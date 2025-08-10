Telegraph: Путін у змові з лівійським генералом може готувати міграційну кризу в Євросоюзі

Володимир Путін і Халіфа Хафтар (Фото: ресурс окупантів)

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, об'єднався з лівійським воєначальником Халіфою Хафтаром, щоб спровокувати нову міграційну кризу в Європейському Союзі. Про це повідомила британська газета The Telegraph із посиланням на неназваних посадовців, обізнаних з цим питанням.

Європейська комісія відстежила збільшення кількості рейсів між східним лівійським містом Бенгазі та Мінськом, столицею Білорусі.

За словами офіційних осіб, ця тенденція свідчить про можливу координацію з генералом Хафтаром, військовим, який контролює значну частину східної Лівії, з метою сприяння хвилі нелегальної міграції до блоку.

Це може означати повторення літа 2021 року, коли десяткам тисяч потенційних шукачів притулку допомогли перетнути кордони Білорусі, що, за словами офіційних осіб, було організованою Росією з метою дестабілізувати ЄС.

"Ми стежимо за нещодавніми рейсами Мінськ-Бенгазі, що виконуються авіакомпанією "Белавіа". Частота та характер цих рейсів, особливо в короткі терміни, викликають питання щодо потенційної координації або сприяння потокам нелегальної міграції", – сказав представник Єврокомісії.

Дані з відкритих джерел, з якими ознайомилося видання The Telegraph, свідчать про сплеск кількості рейсів між лівійським містом і білоруською столицею. У травні між містами було лише два рейси, у червні – п’ять, а в липні – чотири.

Раніше білоруського диктатора Олександра Лукашенка звинувачували в тому, що він дозволяв мігрантам приземлятися в Мінську аналогічними рейсами, а потім допомагав транспортувати їх до імпровізованих таборів на кордонах з Польщею, Литвою та Латвією.

Медіа нагадало, що за перші сім місяців цього року ЄС зафіксував близько 5000 незаконних перетинів своїх східних сухопутних кордонів.

Хоча порівняно з минулим роком кількість рейсів між Лівією та Білоруссю скоротилася, невелика кількість рейсів між країнами може призвести до нового потоку тих, хто прибуває з метою перетнути кордон з ЄС.

У Європі вважають, що Путін може використати свій вплив у Лівії, щоб знову націлитись на континент, зазначили журналісти.

"Безперечно існує небезпека того, що Росія використовуватиме мігрантів і міграційну проблему в цілому як зброю проти Європи. Це перетворення мігрантів на зброю вже відбувається, і, звичайно ж, ми побоюємося, що Росія має намір зробити те саме з Лівією", – заявляв у липні Магнус Бруннер, комісар ЄС із питань міграції.

ДОВІДКА 2021 року білоруська влада організувала канали перекидання мігрантів з країни через кордон ЄС спершу до Литви, а потім до Польщі. Лукашенко визнав, що підтримка контрабанди нелегалів є відповіддю на санкції ЄС проти Білорусі, що своєю чергою стали наслідком фальсифікацій на президентських виборах 2020 року та репресіями проти опозиції. Перекидання людей (найчастіше це мігранти з Ємену, Афганістану, Іраку та Сирії) через кордон здійснюється за активної допомоги білоруських прикордонних служб.

4 квітня 2025 року повідомлялося, що Польща проведе інформаційну кампанію в семи державах з метою боротьби з незаконною міграцією.

26 липня зовнішня розвідка повідомляла, що Лукашенко знову використовує територію своєї країни для транзиту нелегальних мігрантів з Африки, Близького Сходу й Афганістану для тиску на країни ЄС.